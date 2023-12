Krachtbalclub Snellegem heeft nieuwe kleedkamers: “Renovatie was echt wel nodig”

Krachtbalclub Snellegem is in volle expansie, en ging aankloppen bij het gemeentebestuur voor een subsidie. Met succes, de kleedkamers werden gerenoveerd en in aantal verdubbeld. Schepen van gebouwen/patrimonium Wim Vandenberghe en voorzitter Matthias Luyckx zijn erg tevreden met de realisatie.

“Onze club bestaat al sinds 1967 en sinds 1991 is onze thuishaven in het cultuurcentrum De Schelpe in Snellegem. Intussen zijn we zo’n 30 jaar verder en er was nood aan een renovatie van het gebouw, om aan de hedendaagse technieken en noden te voldoen. Vijf jaar geleden hadden we amper drie herenploegen. Intussen is onze club enorm gegroeid, en tellen we maar liefst zeven jeugd- en drie herenploegen in de wekelijkse competitie. Het behoeft dan ook geen uitleg dat onze twee kleedkamers niet meer volstonden. We klopten aan bij het gemeentebestuur en we konden ons vinden in de mooie samenwerking. We hadden ook overal inspraak in, en zijn enorm trots op het resultaat. Het was soms wel improviseren, met onder meer de containerdouches, maar uiteindelijk is alles erg vlot verlopen. We zijn het gemeentebestuur dan ook heel dankbaar”, aldus voorzitter van de krachtbalclub Matthias Luyckx.

Emotionele meerwaarde

“Het was een moeilijke maar interessante oefening om binnen het budget van 200.000 euro te blijven. Het is ons gelukt en het resultaat mag zeker gezien worden. Als de club immers de twee terreinen tegelijkertijd wil gebruiken, dan moeten er zeker vier kleedkamers ter beschikking zijn. We hebben de bestaande kleedkamers iets kleiner gemaakt, en met slechts 26 m² extra ruimte hebben we nu vier kleedkamers en een bergruimte. Deze kunnen ook door de school en de badmintonclub gebruikt worden. De samenwerking met de vereniging verliep uitstekend. Ze zijn constructief meegegaan in het verhaal en we kunnen deze sporters nu iets echt moois aanbieden. We zijn ook heel fier op het logo dat door ex-krachtballer Dries Masschaele, die werkzaam is bij de dienst gemeentewerken, aangebracht is. Het logo mocht hij airbrushen op de muur van de vernieuwde krachtballokalen, en is voor de club een mooie emotionele meerwaarde”, vertelt schepen Wim Vandenberghe. (JV)