Krachtbalclub Sint-Michiels zaterdag kampioen?

Niemand die twijfelt aan een nieuwe titel voor Krachtbalclub Sint-Michiels. Op drie speeldagen van het seizoenseinde kan het team zaterdag de champagnekurken al laten knallen. Maar dat is niet alles. Ook de beloften en het team uit tweede nationale zijn op titelkoers én de dubbel is het absolute doel voor het fanionteam.

Jason De Vooght (29) speelt met zijn ploegmaats misschien wel het beste seizoen ooit. Jason: “Onze architecten – T1 Paul Vanheerentals en T2 Nathalie Lievens – hadden bij het begin van het seizoen een duidelijk plan en ambitie: alles winnen! Ze kennen ons door en door en kunnen zo onze sterke punten uitspelen. Ze weten ook waar nog kan bijgeschaafd worden. We hebben een heel seizoen gebouwd aan ons team en daar plukken we nu de vruchten van. Maar achter ons team staan nog sterke teams. Onze beloften en spelers uit het tweede team dagen ons uit om nog sterker voor de dag te komen. Daar wordt iedereen eigenlijk beter door. De honger naar meer vind je ook terug op de training. Na de wedstrijd zijn we nooit tevreden en proberen we onze zwakke momenten van tijdens de wedstrijd bloot te leggen. We weten waar we dan aan moeten werken. Voor zaterdag mogen en zullen we geen steek laten vallen tegen Beitem. Gesteund door onze fanatieke supporters en op een perfect kunstgrasterrein zijn we echt wel ijzersterk zodat ik het volste vertrouwen heb in een goede afloop.”

Beker

“We willen straks natuurlijk ook de beker winnen. Maar daarin beginnen we opnieuw van nul zodat we ons zeker geen misstap kunnen veroorloven. Paul zal ons wel met de voetjes op de grond houden. We hebben al wat bekerfinales gewonnen en leven naar zo’n apotheose toe. Dat is dan echt een feest voor onze bloeiende club en een beloning voor onze supporters”, besluit Jason De Vooght. (JV)