Krachtbalclub Sint-Michiels opnieuw aan het feest: tweede titel op rij voor team uit tweede afdeling

Vorige week mocht het fanionteam van krachtbalclub Sint-Michiels de kampioenstitel vieren. Maar de honger bij de Brugse club met stamnummer 1 was nog niet gestild. Op de eerste speeldag van de play-offs won de leider in de tweede afdeling z’n wedstrijd tegen Snellegem met 24-20. Daardoor kan het, op twee speeldagen van het einde, niet meer bijgehaald worden door eerste achtervolger Aalst. Meteen de tweede titel op rij voor het team uit de tweede afdeling, dat jammer genoeg ook dit jaar niet mag promoveren.

“Nadat ons team vorig seizoen al kampioen werd, hadden onze T1 Paul Vanheerentals en T2 Nathalie Lievens besloten om enkele jongeren door te schuiven naar het beloftenteam van eerste nationale. Daardoor kwam ik over van de lagere afdeling en werd in op de achterpositie uitgespeeld in plaats van de beloftevolle Bjarni Rosseel die nu het mooie weer maakt bij de beloften”, aldus achterspeler Joeri Van Hoecke.

“Thibault Misseeuw maakte dan weer de omgekeerde beweging en is onze vaste barragespeler. Onze voorzitter, Bart Rosseel, en Joeri Vandenberghe vormden ons basisviertal dat meteen heel ervaren is. Daarnaast stonden ook Jimmy Devoldere en Joni De Graeve klaar om in te springen waar nodig.”

“Het doet heel veel deugd om met deze gasten kampioen te kunnen spelen. Voor ons team is het de tweede titel op rij, waarbij we vorig jaar vooral een kwalijke klant hadden aan een ijzersterk Male. Dit jaar waren Aalst en het gedegradeerde Baasrode de te kloppen teams, maar uiteindelijk mogen we zegevieren. Jammer genoeg mogen we echter niet promoveren, omdat we al een team hebben in de hoogste afdeling. En ja, zij doen het ook heel goed, want ze wonnen de titel. We zien wel hoe de ploegen er volgend seizoen zullen uitzien, maar eerst mogen we ten volle genieten van deze prijs. En ik wil alle andere spelers en onze coaches bedanken, want door hun inzet kunnen we op een uiterst hoog niveau trainen met dit mooie resultaat tot gevolg”, besluit Joeri. (Jan Vanhecke)