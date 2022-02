Krachtbalclub Sint-Michiels opent nieuwe kunstgrasvelden: “Krachtballen in ideale omstandigheden”

De kunstgrasvelden van Krachtbalclub Sint-Michiels werden zaterdag geopend op de bloeiende en groeiende site van de Xaverianen. Meteen een opsteker voor de oudste en één van de grootste clubs van het land, die wekelijks meer dan 20 teams in de competitie laat aantreden. Voor hen zijn de modderige wedstrijden verleden tijd.

“De stad investeerde zo’n 250.000 euro in de kunstgrasterreinen”, vertelt schepen van Sport Franky Demon. De sport kan daarmee een flinke stap vooruit zetten, want de groene terreinen zijn een stuk aantrekkelijker om op te sporten dan de natuurgrasterreinen die in het krachtbalseizoen al na enkele weken steevast een modderbad geworden waren. De nieuwe terreinen in Male krijgen veel lof en ook de krachtbalfederatie liet recent nog weten enorme supporter te zijn van deze investeringen van Stad Brugge.”

“Krachtbal wordt gespeeld op een iets langere vezel dan voetbal. Er kan dus straks lustig gesprongen en gedoken worden tijdens trainingen en wedstrijden. We hebben een mooi geheel. De vier kleedkamers, berging en clublokaal werden eerder al in gebruik genomen door de krachtbalclub, die er echt iets moois van gemaakt heeft. De leden zijn enorm verheugd om dicht bij hun clubhuis te kunnen spelen in ideale omstandigheden.”

Prachtige realisatie

Voorzitter Bart Rosseel is natuurlijk een tevreden man. Bart. “We zijn blij dat we samen met het stadsbestuur een mooi nieuw hoofdstuk kunnen schrijven. Het was soms beschamend om onze spelers op de oude terreinen in de modder te zien ploeteren. Nu kunnen we hen in de perfecte omstandigheden laten sporten. Ik moet ook zeggen dat de reacties uitermate positief zijn.”

“Het is wel een beetje wennen. Mits iets meer beschermende kledij, vooral kniebeschermers, wordt er mooier krachtbal geserveerd. We zijn ook heel tevreden over de samenwerking met Stad Brugge en de bevoegde diensten, en de inspraak en communicatie gedurende de volledige opbouw. Voor onze volledige club is deze realisatie gewoonweg prachtig.”

“De kunstgrasvelden zijn zo ontworpen dat het regenwater zoveel mogelijk in de grond infiltreert en wordt gebufferd vooraleer het wordt afgevoerd naar de riolering”, vervolgt schepen Esquenet. “Ook het water voor de besproeiing van de velden is regenwater, opgevangen op het groendak van het gebouw. Zo bouwen we met onze sportinfrastructuur aan een klimaatrobuuste stad.”

(JV)