Krachtbalclub Sint-Michiels kroont zich tot kampioen

Na vijf jaar mag krachtbalclub Sint-Michiels uit Brugge zich opnieuw tot kampioen kronen. Na een 24-15 zege tegen Beitem hebben de ongeslagen Bruggelingen, op drie speeldagen van het competitieslot, maar liefst zeven punten voorsprong op uittredend kampioen Jabbeke en Male.

Kapitein Hannes Timmerman:”We zijn uiterst tevreden om opnieuw de titel binnen te halen. Net voor de coronacrisis was Buggenhout nog te sterk, daarna werd er 2 jaar niet gekrachtbald en vorig jaar mocht Jabbeke zich verdiend kampioen noemen. We spelen momenteel waarschijnlijk één van onze beste seizoenen. Vandaag heeft onze T1 Paul Vanheerentals zijn team moeten aanpassen. Mijn broer Siebe ontbrak waardoor good-old Robin Grieve in de ploeg kwam. Dat is eigenlijk wel de sterkte van onze club. Onze beloften staan klaar om in te vallen en zijn ook nog op titelkoers, terwijl ook ons tweede team de titel in de tweede afdeling niet meer mag mislopen. Ik nam zo de laatste worp voor mijn rekening terwijl Jason De Vooght de eerste worp kreeg en Jonathan D’Hoore op de tweede worp werd geposteerd. Nadat we onlangs de toppers tegen Male en Jabbeke gewonnen hadden, was de druk en de focus even weg. Vandaag speelde Beitem goed mee maar uiteindelijk wonnen we verdiend en mogen we vieren.”

Beker

“Maar er is nog honger naar meer. De dubbel is zeker ons doel. We moeten echter op onze hoede zijn tijdens de volgende wedstrijd tegen een uiterst gemotiveerd Assebroek, waar we het altijd moeilijk tegen hebben. We starten eigenlijk opnieuw van nul zodat we ons geen misstap kunnen veroorloven. Maar onze coach zal ons wel met de voetjes op de grond houden en klaarstomen om een vervolg te breien aan dit tot nu toe schitterend seizoen.”besluit Hannes. (JV)