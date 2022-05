Krachtbalclub Buffalo’s Sijsele heeft wind in de zeilen: “Jeugdafdeling groeit sterk aan”

Slecht drie jaar na de start is de jeugdwerking van krachtbalclub Buffalo’s Sijsele in goede doen. De geslaagde initiaties in de Sijseelse scholen zorgden voor heel wat nieuwe spelertjes en intussen werd met ‘Stijl in Huis’ een tweede shirtsponsor verwelkomd.

Buffalo’s Sijsele brengt al sinds 1965 liefhebbers van het krachtbal samen. En sinds een goeie drie jaar worden ook jonge krachtballers verwelkomd in een afzonderlijke jeugdafdeling.

“Krachtbalclub Buffalo’s is inderdaad opgestart in 1965 en toen werd nog gespeeld bij de sporthal aan het Lindenplein”, weet secretaris Ingrid De Coessemaeker. “Ergens in de jaren 90 het juiste jaartal ken ik nu niet uit het hoofd -, is de club dan verhuisd naar het sportpark ’t Veld, waar we een gebouwtje naast het speelterrein gebruiken met kleedkamers en eigen kantine.” De volwassenenafdeling van de Buffalo’s bestaat momenteel uit zo’n 15 personen en speelt in de reeks tweede landelijke.

Initiatie in scholen

“Vooral onze jeugdafdeling groeit sterk aan”, vult bestuurslid Jonas Bonte aan. “De initiatielessen die we in beide Sijseelse scholen zijn gaan geven, hebben daar veel mee te maken. We hebben nu al 25 spelende leden in de jeugdafdeling ‘U12’, wat wil zeggen dat het gaat om kinderen tot 12 jaar oud. In de ‘U12’ mogen jongens en meisjes door elkaar spelen.”

De Buffalo’s slaagden er ook in om shirtsponsors aan te trekken uit de eigen kring. Om de start van de jeugdwerking te ondersteunen, kwam opticien Bockstaele uit de Dorpsstraat in Sijsele aan boord. “En onlangs kwam ook interieur- en decoratiezaak Stijl in Huis uit Eeklo erbij als sponsor. Zaakvoerder Kristof Verhé, die ook een klussendienst runt, is al 30 jaar lid van de Buffalo’s en we zijn heel tevreden dat hij zich met zijn bedrijf nu ook financieel engageert.”

De Buffalo’s hebben overigens de intentie om volgend jaar met een ‘U14’ te starten. In die leeftijdscategorie wordt er dan wel met gescheiden meisjes- en jongensploegen gespeeld.

Wat de Buffalo’s denken van de lang aangekondigde plannen voor een nieuw sportpark, willen we tot slot nog weten. “Voor ons hoeft zo’n geheel nieuw sportpark in principe niet want dan zouden we geen eigen kantine meer hebben”, zegt bestuurslid Jonas Bonte. “Ook in Moerkerke gaan spelen, waar er nieuwe krachtbalinfrastructuur is, zien we niet zitten. We willen een echte Sijseelse club blijven.”

Renovatie gebouwtje

“We zouden meer gebaat zijn bij een renovatie van onze bestaand gebouwtje dat nu wellicht al zo’n 30 jaar oud is”, vult secretaris Ingrid aan. “Een vernieuwd schrijnwerk, een laagje verf en nieuw sanitair zouden we heel goed kunnen gebruiken.”