KR Brugge zet nationale kampioenen in de bloemetjes

Na het Belgisch kampioenschap roeien in lange boten van vorige maand, waar de club vijf titels haalde, kijkt de Koninklijke Roeivereniging Brugge alweer uit naar het nationaal kampioenschap indoor, volgende maand. Tussendoor heeft de club haar nationale kampioenen in de bloemetjes gezet.

Blikvangers op het BK in Hazewinkel waren onder andere Tibo Vyvey en Arnout Pottie, die voor goud zorgden in de lichte dubbel twee. In dubbelvier behaalden zij nog eens een eerste plaats, samen met Thor Verhoeven en Wouter De Grande. De masters 8 met stuurman was ook goed voor goud, net als de Bruggelingen Lukas Depla (17) en Brecht Verkest (18) bij de juniores in een dubbeltwee.

In een dubbelvier gemengd nam dit tweetal in de boot plaats met Sara Denolf (15) uit Sint-Andries en Sofie Dekoninck-Denys (18) uit Sint-Kruis. Ook zij bezorgden KR Brugge een nationale titel.

Beste skiffeurs

Zo’n gemengde vier bestaat ondertussen een paar jaar. Hoofdcoach Piet Graus koos ervoor om de beste vier skiffeurs van op het BK korte boten in mei in een boot te laten plaatsnemen. “Sara zit nog maar in het eerste jaar dat ze roeit, en doet dat echt goed”, vindt hij. “De week voordien hadden we een korte stage in Hazewinkel om de baan wat te leren kennen. Lucas Karambizi was ziek en Sara nam telkens zijn plaats in. Met Sofie legden beiden ook beslag op een tweede plaats.”

De doelstelling bij de gemengde dubbelvier was goud te halen. “Vanaf halfweg augustus hebben we wat samen geroeid. Zo’n tien tot twaalf keer. Onze trainingen waren erop afgestemd”, zegt Lukas Depla. “Ik zat op slag, Sofie achter mij, gevolgd door Brecht, en Sara op de boeg. Andere posities hebben we niet geprobeerd. Volgens Piet was dit de beste optie en we hebben dat niet meer veranderd.”

Na het nationale indoorkampioenschap volgen voor onze nationale roeiers testen op de lange afstand. Een verwachting hebben de vier alsnog niet. “Ik wil in de eerste plaats overleven, bij de U23”, zegt Brecht Verkest.

