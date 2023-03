KR Brugge neemt officieel nieuwe botenloods in gebruik

De Brugse burgemeester Dirk De fauw, sportschepen Franky Demon en een delegatie van het stadsbestuur hebben zaterdag een nieuwe botenloods van de Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) officieel ingehuldigd.

De nieuwe bootloods werd gebouwd naast de bestaande bootloodsen van de KRB nabij het Waggelwater, langs het kanaal Brugge- Oostende. De poorten die tot de loodsen toegang verlenen kregen namen van Brugse stadspoorten mee. “Voor de nieuwe gingen we op zoek binnen de eerste stadsomwalling in Brugge”, vertelt KRB-voorzitter Hubert De Witte. “Binnen onze roeivereniging hebben we een soort van populariteitspoll gedaan om uit te maken welke naam we aan de drie bijkomende poorten zouden geven. Het werd uiteindelijk de Koetelwijkpoort, de Zuidzandpoort en de Noordzandpoort.”

Voor de nieuwe botenloods voorzag Stad Brugge een subsidie van 80.000 euro. De eigen inbreng van de KRB omvat 20.850 euro. “Dank zij de mankracht en werkuren van onze eigen leden, de inzet van vrijwilligers. Er zijn er teveel om op te noemen. Maar ik ben zeer fier op het ganse team en dank in het bijzonder aan Koen De Vaere die de coördinatie op zich nam”, aldus de voorzitter.

Internationale status behouden

Gezien de groei van de roeivereniging waren infrastructurele ingrepen broodnodig. De nieuwe botenloods sluit mooi aan op het clubhuis en voldoet aan alle vereisten om het kostbare materiaal van de club degelijk te bewaren. “De opslagcapaciteit van de dure competitieboten is nu een stuk groter én er is nu meer en voldoende ruimte om de roeiboten van onder meer de nationale ploeg en de bezoekende buitenlandse verenigingen op te slaan tijdens stages”, klinkt sportschepen Franky Demon. “Het is tevens een vereiste om de internationale status van de KRB te behouden. Men werkt ondertussen met een reservatiesysteem voor het botengebruik dat ervoor zorgt dat het botenbeheer beter en transparanter verloopt. Het nieuwe systeem biedt bovendien de mogelijkheid om een onderhouds- en aankoopschema op te maken op basis van het reële botengebruik.”

De realisatie van de nieuwe loods biedt tevens nieuwe perspectieven voor de verouderde botenloods. Die wordt op korte termijn heringericht, onder meer voor kleedkamers voor de dames. Bovendien zal ook het laatste deel van de technische installaties worden aangepakt. Ook daar zal de Stad instaan voor het grootste deel van de kosten, samen met de club. “Wij voorzien een subsidie van iets meer dan 187.000 euro. Goed nieuws is dat de werkzaamheden hiervoor na dit weekend kunnen starten”, besluit Demon. (ACR)