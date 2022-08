Kortste voorbereiding ooit voor Apolloon Kortrijk Spurs

De heren van Apolloon Kortrijk Spurs begonnen vorig weekend al aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zaterdag staan al de eerste oefenwedstrijden op de kalender.

“Dit moet zowat de kortste voorbereiding zijn dat ik meemaakte”, vertelt coach Luc Vercauteren. “Maar dit is voor alle ploegen hetzelfde. Op enkele spelers na stonden we voltallig op het trainingsveld. En die eerste trainingen zagen er veelbelovend uit. Ook nieuwkomers Victor Coppens en Bert Remmery waren van de partij. Daarnaast is mijn ploeg hoofdzakelijk hetzelfde gebleven, iets wat je terug ziet over heel de reeks. Het inpassen zal dus vlot gebeuren. Mijn kern zal er ook breder uitzien met vier of vijf jongeren die zullen meedraaien. Dat is de politiek van de club, iets wat ik enkel kan toejuichen. Daardoor gaan we misschien hier en daar een puntje laten liggen, maar dat weten we. Ik werk liever met jongens die er volledig voor gaan.”

“Het zou leuk zijn mochten we onze vorm van de play-offs al meteen weer beet hebben. Het doel is om de play-offs aan te vatten in de top drie, anders wordt het moeilijk om de hoofdprijs te pakken.”

“Zaterdag staan er in de Lange Munte, na een training in de voormiddag twee oefenwedstrijden gepland tegen respectievelijk Kraainem, dat promoveerde naar eerste en Uilenspiegel uit tweede. Ook de volgende weken zijn oefenwedstrijden ingepland. Op 27 augustus is dan de eerste wedstrijd met inzet. We kruisen de degens met Izegem in het teken van de Beker van België. Een week later begint de competitie al”. (ELD)