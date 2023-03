Kortrijkzanen van Curtrycke Spurs clashen met buren uit Waregem in rugbyderby

Rugbyclub Curtrycke Spurs staat voor een knalweekend. Zaterdag is er ‘Super Saturday’ waarin alle jeugdteams een thuiswedstrijd afwerken. Zondag staat het burenduel tegen Rugbyclub Waereghem op het programma.

Met zes overwinningen op elf wedstrijden prijkt Rubyclub Curtrycke Spurs op de vijfde stek. “Hier hadden we toch wel meer van verwacht”, opent Michael Hollanders, speler en sportief verantwoordelijke van de club. “We beleven een heel moeilijk seizoen waarin we geteisterd worden door tal van blessures. Een polsbreuk, hamstring- en rugblessures en tal van kneuzingen passeerden de revue. Teveel van het goede om mee te dingen voor de prijzen. De verloren wedstrijd vorig weekend in Laakdal, waarin we met 38-24-cijfers onderuitgingen, moesten we met een beperkte kern afwerken. Zelf moest ik ook noodgedwongen aan de zijlijn blijven met een rugblessure. Een ongemak die me tot de jaarwisseling aan de kant hield. Sinds januari ben ik terug beginnen trainen zonder forceren. Nu krijgt mijn gezondheid prioriteit.”

Geen rivaliteit

Zondag staat El Classico in Rollegem, de thuishaven van Curtrycke, op de kalender. “We moeten het niet onder stoelen of banken steken, dit zou geen noemenswaardig obstakel mogen vormen”, gaat de 33-jarige Bellegemnaar verder. “Boven Waereghem drijven momenteel donkere wolken. Ze zijn een ploeg in uitbouw en dit is niet altijd eenvoudig. Ze staan troosteloos laatste zonder overwinning, dat willen we na zondag zo houden. Dit soort burenduels kan je niet vergelijken met die tussen KV Kortrijk en Zulte-Waregem in het voetbal. De rivaliteit die daar heerst heb je bij ons niet. De supporters, die normaal in grote getale zullen opkomen, staan gewoon door elkaar. Spelers van rivaliserende ploegen zijn vrienden.”

‘Super Saturday’

“De jeugdploegen vanaf de U6 tot en met de U18, en de dames, komen zaterdag in actie”, gaat Michael verder. Dit is een hoogdag voor het Kortrijkse Rugby. Hopelijk wordt het op de koppen lopen. Momenteel tellen we 220 leden, ook dit seizoen ging dit in stijgende lijn. We sprongen mee in het verhaal van United Spurs, maar we willen nog meer naambekendheid. Daarom zijn we een nieuwe promotour begonnen om jongeren warm te maken voor deze mooie sport. Het WK komt eraan, dus willen we mee op de boot springen. Bij onze dames hebben we alvast twee speelsters in de nationale ploeg. Met onze heren willen we op korte termijn promoveren, maar dan moet je versterken. Het is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling om aan te kloppen bij andere ploegen om hun spelers weg te plukken.”

Planning

“Het weekend van 12,13 en 14 mei organiseren we voor de 14de keer ons befaamde Beach Rugby tornooi. Dit tornooi gaat door op de Grote Markt van Kortrijk. Op vrijdag starten we met een after work met aansluitend een tornooi voor iedereen toegankelijk. Op zaterdag is het ons internationaal toptornooi. Tien vrouwenploegen en acht mannenploegen nemen het tegen elkaar op voor de befaamde Kortrijkse beker. En op zondag is het de beurt aan ons jeugdtornooi, van iedere afdeling startend met U6 (4-5 jaar) tot en met U18, op onze drie zandbakken. Dit tornooi start om 9.30 uur met een apero.”