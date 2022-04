Kortrijkzaan verbreekt Belgisch record in Marathon des Sables in Marokkaanse Sahara

De Kortrijkzaan Gert-Jan Timmerman is vrijdag als achtste geëindigd in de Marathon des Sables in de Marokkaanse Sahara. Daarmee verbreekt hij het Belgisch record van de twaalfde plaats. De 28-jarige Timmerman zamelde met zijn prestatie bovendien meer dan 11.000 euro in voor Think Pink.

Deelnemers van de Marathon des Sables lopen in zeven dagen tijd 250 kilometer doorheen de Marrokkaanse Sahara. Timmerman klaarde die klus bijzonder snel en eindigde zo op de achtste plaats. Daarmee verbreekt hij het Belgisch record. “Omdat het klimaat in de Sahara zo specifiek is, moest Gert-Jan deels trainen in een warmtekamer. Zo kon hij zijn lichaam een beetje voorbereiden op de warmte”, zegt vriendin Cato Pluym.

Timmerman had een bijzondere motivatie voor zijn uitdaging. Na de diagnose van borstkanker bij zijn zus Lobke besloot de twintiger om aan zijn deelname een inzamelactie te koppelen als steun voor Think Pink. In totaal haalde de Kortrijkzaan 11.681 euro op voor de organisatie.