Op het Kart World Championship in Kortrijk is Jonathan Bert tweede geworden in de masterklasse. Voor eigen volk moest de 41-jarige Kortrijkzaan enkel de Deen Ian Andersen voor zich dulden. Even was het goud binnen bereik, tot Bert aangetikt werd, en zijn race achteraan moest vervolledigen. Op de slotdag strandde hij op enkele tienden van het goud. Carsten Sparholt uit Denemarken pakte het brons. (ELD)