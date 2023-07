Kortrijkzaan Jonathan Bert mikt op een podiumplaats in Masterklasse tijdens WK Indoor Karting: “Voor mij is dit een uitgelezen kans”

Van 25 tot en met 29 juli staat het wereldkampioenschap Indoor Karting op het prachtige circuit van Worldkarts in Kortrijk op de kalender.

Het is niet de eerste keer dat het wereldkampioenschap neerstrijkt in Kortrijk, ook vijftien jaar geleden werd het op het toenmalige circuit van Flanders Indoor Karting georganiseerd, in twee categorieën. In de 70kg klasse ging de Wereldtitel toen naar de West-Vlaming Gregory Laporte, terwijl de 90kg klasse gewonnen werd door de Mathias Grooten van het Harelbeekse BlueStar Racing Team.

Bij de Masterklasse is het uitkijken naar Jonathan Bert. De 41-jarige Kortrijkzaan woont op een boogscheut van het Worldkarts circuit. “Voor mij was dit een uitgelezen kans om me optimaal voor te bereiden op dit WK”, vertelt Jonathan, zelfstandige in de meubelsector. “Kunnen trainen op de WK-omloop is natuurlijk een pluspunt. Ik kom uit in de Masterklasse +90kg.

Snelste kartpak

Om in die categorie, op die leeftijd, je gewicht op pijl te houden is geen evidentie meer. Om de kloof met de toppers en de jeugd te dichten ben ik drie maanden geleden opzoekwerk gaan verrichten op Google om uit te zoeken wat ik eventueel kon doen. Daaruit bleek dat aerodynamische stoffen mee het verschil kunnen maken. Ik ging opzoek wie de snelste pakken maakt, en kwam daarbij uit bij Bioracer, ook actief in het wielrennen, onder andere bij Jumbo Visma. Dit zijn hoogtechnologische pakken die je 0,1 seconde per ronde winst kunnen opleveren, bleek uit heel wat testen. Dit kan het verschil maken tussen een eerste en vijfde plaats op een wedstrijd. De pakken zijn ook getest in een windtunnel en leveren tot 15 procent minder windweerstand op. Op een 24-uren wedstrijd kan dit drie ronden winst opleveren.”

Ook ex-wereldkampioen Mathias Grooten en de huidige leider in de stand, de Nederlander Ruben Boutens en ook ex-wereldkampioen, hebben dit uitvoerig getest, en werken het WK nu af in deze pakken. “Ruben voert momenteel de ranglijst aan op dit WK. Ikzelf sta momenteel in de tussenstand tweede na de Fransman Arnaud Degaigne. Een podiumplaats is dus zeker mogelijk en is nu ook het doel.”

Een passie

Voor Jonathan is karten een echte passie. “Sinds de opening van het kartcircuit hier in 1994 ben ik vaste klant aan huis. Op competitieniveau ben ik pas een vijftal jaar terug echt begonnen. Maar mijn honger is niet gestild, dus wil ik beter en beter worden. Daar moet dit pak dus aan meehelpen.”

“Samen met Kevin Goethals van Worldkarts brachten we deze pakken op de markt. We hebben momenteel een voorraad op stock in alle maten. De kostprijs is dezelfde als een gewoon kartpak. Deze voldoen, net als bij de UCI in het wielrennen, aan alle veiligheidsvoorschriften. Ze zijn bij ons te verkrijgen”, aldus Jonathan.

Programma

Tot en met vrijdag zijn er nog dagelijks veertien races gepland, voor elke deelnemer twee per dag, verspreid over verschillende poules. Na acht races per piloot tellen ze hun beste zeven resultaten samen, waarna de top 48 doorstoot naar de halve finales op zaterdagvoormiddag.

Diezelfde zaterdagnamiddag, 29 juli, volgt dan de finale voor de top 20, die zal beslissen wie zich een jaar lang wereldkampioen mag noemen, en een free entry wint naar het WK in Brazilië in 2024.