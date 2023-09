Kortrijkzaan Ibe glundert met Belgische titel triatlon

Ibe Baelde werd vorig weekend in Hofstade Belgisch kampioen triatlon bij de jeugd. De 17-jarige atleet van Lentriac was door het dolle heen.

“Als je hoopt op het podium en het wordt goud, dan kan je niet anders dan dolgelukkig zijn, hé”, glundert de student lichamelijke opvoeding en sport aan Rhizo Kortrijk.

“Aan de start nooit gedacht aan winnen”

Slechte start

“Ondanks dat ik een van mijn slechtste starts ooit nam, kon ik bij de eerste boei zowat halfweg het pak van 103 deelnemers draaien. Zo kon ik verder opschuiven naar de 19de plaats bij het verlaten van het water. Het fietsen verliep goed. Ik kon samen met iemand van Leuven van groep 3 naar groep 2 rijden met twee andere jongens in ons wiel om vervolgens met dertig seconden achterstand aan de afsluitende loopproef te beginnen.”

“Na één ronde kon ik aansluiten bij de kopgroep samen met Jens Smolders en nog twee anderen. Met nog 800 meter te gaan haalde ik een Luxemburger in om hem vervolgens nog 5 seconden achter te laten aan de finish. Het leuke is dat ik het niet verwacht had. Ook volgend jaar ben ik nog junior. Daarna volgt de categorie U23.”

“Ik begon met triatlon door mijn broer Siebren. Ikzelf en mijn mama Maaike Ryngaert waren toen nog aangesloten bij atletiekclub Atletiek Zuid West”, gaat de Kortrijkzaan verder. Ik ging mee naar zijn wedstrijden en vond het wel chic om te zien. Mama volgde zijn voorbeeld en al snel werd ik ook gebeten door de microbe, vooral voor de fun toen.”

Nederland

“Pas vanaf vorige winter ben ik meer gaan trainen, ik sloot me aan bij Lentriac waar ik onder de vleugels van Peter Lernout terechtkwam. Na dit seizoen zal dit met Wouter Derycke zijn om mij verder te ontwikkelen in deze mooie sport.”

“Maar eerst neem ik nog over een week deel aan een T3-wedstrijd met triatlon Vlaanderen in Nederland waar we een wildcard kregen met onze U19-ploeg”, aldus Ibe Baelde. (ELD)