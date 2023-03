Kortemarkse Sterre Nauwelaerts (13) wint BK thaiboksen: “Westcoast Thaiboxing voelt aan als familie voor ons”

Sterre Nauwelaerts kroonde zich afgelopen weekend tot Belgisch kampioene thaiboks. Ze was op de Youth Muaythai Open in Turnhout de sterkste bij de gewichtsklasse 54 tot 57 kilogram. Sterre is al zeven jaar gepassioneerd door de sport.

Sterre Nauwelaerts woont met haar ouders Charlotte Vandenhaute (38) en Kurt Nauwelaerts (48) in de Edewallestraat in Kortemark. Ze heeft nog een zus Bloeike (14) en halfbroer Thibeau (18). Ze volgt het eerste middelbaar moderne-vreemde talen aan Sint-Rembert in Torhout. Na de schooluren kan je haar drie keer per week terugvinden in de Nieuwpoortse bokshal van Westcoast Thaiboxing. Voor Sterre was het in Turnhout haar eerste wedstrijd. “In aanloop was ik wel een beetje nerveus”, geeft Sterre toe. “Zeker omdat mijn tegenstander uit Nederland wel al toernooi-ervaring had. Uiteindelijk won ik op punten. Ik heb de smaak te pakken en hoop binnenkort opnieuw een kamp te doen. Het moeilijkste is om een tegenstander te vinden, want deze sport is niet zo populair als het gewone boksen. Een van de grote verschillen is dat je bij thaiboks ook de benen mag gebruiken.”

Via het zwembad

Sterres eerste bokstrainingen dateren van toen ze zes jaar was. “We zijn nochtans geen echte boksfamilie”, pikt mama Charlotte in. “Ik vond het belangrijk dat ze op jonge leeftijd hun zwembrevetten behaalden. Toen we nog aan de kust woonden, ging Sterre na de zwemles kijken naar de thaibokstraining. Die zaal bevindt zich vlakbij het zwembad. Na het behalen van haar brevetten, mocht ze een les volgen en zo begon haar verhaal bij Westcoast Thaiboxing. Ook zus Bloeike is aangesloten. In haar gewichtsklasse was er helaas geen tegenstander. We gingen met de hele familie mee naar Turnhout om te supporteren voor Sterre. Met trainer Joey Van Eesbeek en de vele leden is er de afgelopen jaren een hechte band ontstaan. Het is meer dan een club voor ons, het voelt als een familie. Ook nu we verder wonen, hebben we geen seconde getwijfeld om bij deze club te blijven.” (API)