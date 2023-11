Koppeltornooi The Flaming Darters Beselare is succes

In OC De Leege Platse in Beselare vond het eerste koppeltornooi van The Flaming Darters plaats. Met 48 ingeschreven koppels was de dag goed gevuld en konden de bezoekers de dartswereld van dichtbij bewonderen. Uiteindelijk werden Bjorn Bockstaele uit Wingene en Davy Quyo uit Gent tot algemene winnaar uitgeroepen. We zien hen hier in het gezelschap van het koppel Robin Vandevyver en Thomas Morisse, die als tweede eindigden en met de twee organisatoren van het tornooi Bruno Cottem en Cedric Dorme tijdens de prijsuitreiking. (foto ZB)