Koppel Lotte Claes en Jan Petralia winnen duatlon en halve triatlon in Frankrijk

Lotte Claes uit Moerbrugge bij Oostkamp heeft in het Franse natuurreservaat Georges de l’Ardèche de duatlon op haar naam geschreven. Haar partner, Jan Petralia, was er de beste in de halve triatlon.

In de fantastische omgeving van het natuurreservaat daagden de atleten elkaar uit. Het zwemmen, fietsen, hardlopen vonden allemaal plaats in het hart van de prachtige landschappen van de zuidelijke Ardèche. Het nieuwe fietsparcours liet toe om Georges de l’Ardèche te omzeilen en om aan de historische Pont d’Arc te passeren.

Vier minuten goedmaken

Duatleet Jan Petralia (Domo-Scott team) kwam in de halve triatlon als elfde uit het water. Na 1.900 km zwemmen diende hij vier minuten goed te maken op de leider en deed dat in de 77 km fietsen met 1.300 hoogtemeters. In de daaropvolgende 18 km lopen, met ook 300 hoogtemeters, bleef hij uit de greep van de oprukkende Fransman Guillaume Belgy. Petralia won na een ongelooflijk racescenario de triatlon in 3u49’50 met 34 seconden voorsprong.

In de duatlon stond er 8 km lopen, 77 km fietsen en nog eens 18 km lopen op het programma. Onze landgenoot Guust De Smul won de wedstrijd. Lotte Claes, verpleegkundige in het Brugse AZ Sint-Jan, tekende voor de derde beste tijd overall en won zo overtuigend bij de vrouwen in 4u15’25. (ACR)