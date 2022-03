Koninklijke Brugse Schaakkring organiseert Brugs Open Kampioenschap op zeven vrijdagavonden

Vandaag, vrijdag 18 maart, start in Assebroek zeven vrijdagen lang het Open Brugs kampioenschap schaken. Het gaat om een tornooi waarbij op 24 juni de eindwinnaar bekend wordt gemaakt. “Zolang de coronabarometer geel kleurt, is iedereen als toeschouwer welkom”, luidt het bij de organisatie.

Het tornooi kopieert de formule van het Lentetornooi van Gazel en Dolle Torre dat in het vorige lokaal van de Koninklijke Brugse Schaakkring plaatsvond. De bezieler was toen Herman Thienpondt, in het verleden een succesvolle schaker.

Coronapandemie

“Initieel heeft de pandemie veel schade aangericht aan het schaken”, vindt voorzitter Geert Bailleul. “Een schaker wil stukken vastnemen en voelen, de klok en zijn tegenstander zien. Het is altijd interessant als je bij een gigantisch sterke zet de emotionele reactie ziet bij de tegenstander.”

“Tijdens de coronacrisis waren er veel onlinetornooien. Dat was toch iets anders. Je weet niet of je tegen een echte persoon schaakt of tegen een schaakprogramma.”

Nieuw leven

Sinds het begin van de crisis werd het Lentetornooi niet meer georganiseerd. De Koninklijke Brugse Schaakkring pikt de draad nu weer op, in de vorm van een Open Brugs Kampioenschap (OBKS).

“Omdat we in school Stamina langs de Daverlostraat 132 in Assebroek een nieuw lokaal hebben en onze schaakactiviteit van dinsdag naar vrijdag verhuisd is, zagen we binnen het bestuur een kans om het tornooi nieuw leven in te blazen.”

Het OBKS bestaat vanaf vandaag, vrijdag 18 maart, uit zeven rondes en eindigt op 24 juni. Er zijn 47 schakers ingeschreven, onder wie de Brugse Internationale Meesters Tom Picue en Thibaut Maenhout.

Picue is een sterke schaker en is zowel in binnen- als buitenland bekend, tevens als medeorganisator van het tornooi De Brugse Meesters dat in augustus plaatsvindt en hij is ook de drijvende kracht achter de jeugdwerking binnen de Brugse schaakclub.

The Queen’s Gambit

Dankzij de tv-reeks The Queen’s Gambit op Netflix is de interesse in schaken intussen ferm gegroeid. Bij de Brugse Schaakkring ligt het ledenaantal zelfs iets hoger dan voor de uitbraak van de pandemie.

Het OBKS, gesteund door de Brugse Sportraad, is een open tornooi voor iedereen. De titel van het kampioenschap gaat naar de hoogst geklasseerde speler uit Brugge. Er is een aantrekkelijke prijzenpot van 2.500 euro voorzien.

Iedere deelnemer ontvangt een prijs. Verder zijn er geldprijzen voor de eerste tien, evenals drie keer drie ratingprijzen, drie beste prestatieprijzen, zeven ronde prijzen en prijzen in natura. (ACR)