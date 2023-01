Koen Saver neemt deel aan het BK biljarten in Blankenberge: “De tegenstand is zeker niet min”

Vanaf zondag 8 januari vormt het Casino Blankenberge een week lang het decor voor het BK Biljart Multidisciplines. Koen Saver uit de badstad neemt er deel aan de discipline drieband. Zijn vuurdoop.

Koen Saver (37) is lid van de Kon. Brugse Biljart Club, speelt onder Zeevisgroothandel André in eerste afdeling en halfweg het seizoen staat hij met zijn ploeg in de middenmoot of samen met Steven Van Acker (Meetjesland), Bart Leys (Roeselare) en Henk Blauwblomme (Waregem), die tevens aan het BK zullen deelnemen.

Niets te verliezen

Voor hen is het niet nieuw. Voor Saver wordt het zijn tweede keer. “Vijftien jaar geleden in kader. Nu voor de eerste keer in driebanden. Mijn deelname komt er via een ranking op basis van mijn gemiddelde. In het verleden was dit op basis van punten via rankingtornooien, maar die konden de laatste drie jaar niet doorgaan.”

Het BK drieband begint in acht poules van vier spelers. Koen Saver komt uit tegen Danny Wuyts uit het Antwerpse en Philippe Vandendriessche (Kon. Kortrijkse BC). In zijn eerste partij neemt hij het op tegen titelhouder Peter De Backer uit Aalst. “Tegen Peter wordt het moeilijk maar ik heb niets te verliezen. De andere partijen bieden wel meer mogelijkheden maar hier is ook de tegenstand niet min”, vindt Saver. “Hopelijk zit de vorm van de dag mee. Er is dan veel mogelijk.”

“Hopelijk zit de vorm van de dag mee. Er is dan veel mogelijk”

Steven Van Acker behoort tot de top vijf in ons land, is de beste speler binnen de Brugse ploeg. Op het BK neemt hij deel onder de club uit Eeklo. Leys en Blauwblomme komen uit voor de Kon. Brugse Biljartclub. Koen Saver is vennoot in Zeevisgroothandel André in Zeebrugge, opgericht door zijn vader André en waarvan zijn moeder Nicole gedelegeerd bestuurder is. Hij is al 25 jaar lid van de Brugse BC en ondertussen een tiental jaar bestuurslid. “Ik ben met mijn leeftijd de op een na jongste speler in de club. Als club zijn we qua ledenaantal wellicht een van de grootste in het land, zeker wat carambolebiljart betreft.”

Juiste balans

Na de moeilijke coronaperiode zit de Brugse BC nu opnieuw aan 180 leden. Wat mooi is, met veel nieuwe gezichten. “Een veertigtal speelt er in competitie. Vorige zomer organiseerden we met Sport Vlaanderen overigens een initiatief voor de jeugd, zodat die kennis kon maken met het biljarten.”

De discipline drieband moet je trainen en onderhouden. Dat vraagt tijd. “Voor mij is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen werk en biljart”, eindigt Koen Saver.

(ACR)