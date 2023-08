Koen Saver met KBBC tegen Raymond Ceulemans en Ludo Dielis: “Een primeur en een unieke belevenis in de biljartsport”

Raymond Ceulemans en Ludo Dielis zijn zonder twijfel de bekendste namen in de Belgische biljartwereld. Beiden spelen voor de eerste keer samen in competitie. In aanloop naar het nieuwe seizoen zijn beiden op maandag 4 september te gast bij de Koninklijke Brugse Biljart Club.

Het wordt in de Brugse BC langs de Diksmuidestraat vanaf 19.30 uur een avond vol biljartgenot voor al wie de sport nauw aan het hart ligt. Het is tevens een ware primeur, een unieke belevenis om Raymond Ceulemans (86) en Ludo Dielis (78) voor het eerst samen in dezelfde ploeg aan het werk te zien. De rivalen van toen nemen het op tegen de Kon. Brugse BC, die vanaf september opnieuw in de hoogste afdeling aan de competitie driebanden begint. Het duo Ceulemans- Dielis speelt samen voor Mister 100/ 2 uit Lier, in tweede nationale, met naast hen de Fransman Richard Bitalis en Kurt Ceulemans, als zoon van Raymond.

Oefenpartij

De KBBC 1 Zeevis André speelt op 4 september met Steven Van Acker uit het Meetjesland als eerste man, gevolgd door Henk Blauwblomme uit Waregem, Koen Saver uit Blankenberge en de Nederlander Jean Paul De Kraker, als vervanger die avond van Roeselarenaar Bart Leys. “We zien die ontmoeting tegen Mister 100 als een oefenpartij en een demonstratie in aanloop naar ons nieuwe seizoen”, vertelt Koen Saver. “Iedereen is welkom. De inkom is gratis.” De eerste ronde start om halfacht met de spelers drie en vier van elke club. De tweede ronde, met de spelers één en twee volgt vermoedelijk omstreeks tien uur. Tussen de eerste en de tweede ronde is er een double scotch voorzien op beide tafels. “Vier van onze leden, mensen die hun medewerking verlenen als wij met onze eerste ploeg thuis spelen komen dan in actie tegen iemand van de Mister 100, waarbij elke speler telkens na één punt te hebben gemaakt, doorschuift. Dit zorgt voor meer interactie”, vindt Saver.

Beste prestatie

De eerste ploeg van Mister 100 uit Lier met Jerry Hermans en Peter, Kurt en Bart Ceulemans was het voorbije seizoen goed voor de titel op het hoogste niveau. KBBC 1 eindigde in diezelfde reeks als zesde op twaalf ploegen en won als enige van de kampioen. “Dit was de beste prestatie tot nu toe van een Brugse ploeg in eerste afdeling. Het niveau in de reeks wordt komend seizoen overigens iets hoger. Uiteraard willen we het even goed doen”, besluit Saver. (ACR)