Koen Plysier wint BK katapultschieten in eigen Roeselare, dochter Taylor behaalt brons

Katapultschietclub Gamekeeper Proshot Team Roeselare organiseerde zondag in haar lokaal op wijk De Ruiter het Belgisch kampioenschap katapultschieten. Een goede generale repetitie voor het Europees kampioenschap dat eind juli doorgaat in Rumbeke.

Vier jaar geleden startten Taylor Plysier en haar gezin een eigen katapultschietclub in Roeselare. Taylor (16) behoort tot de absolute Europese top in de sport. Zondag organiseerde de club voor het eerst het Belgisch kampioenschap. Vierenzestig katapultschieters zakten af naar wijk De Ruiter. “In België zijn er slechts zes clubs. We hopen de sport echt nog meer op de kaart te zetten”, aldus Kelly Degryse, mama van Taylor.

Dat gebeurt alvast deze zomer. De Roeselaarse katapultschietclub wist het Europees kampioenschap naar de stad te halen. Van 29 tot en met 31 juli reizen katapultschieters uit heel Europa naar Rumbeke om er op de site van Tennisclub Isis in Rumbeke deel te nemen aan het kampioenschap. “Het Belgisch kampioenschap kunnen we nog gemakkelijk in ons eigen lokaal organiseren, maar voor het EK hebben we meer plaats nodig.”

Bij de katapultclub uit Roeselare zijn dan alle ogen gericht op Taylor Plysier. Zij behoort al op jonge leeftijd tot de Europese top bij de jeugd. Zondag werd ze derde op het Belgisch kampioenschap bij de volwassenen in de ereklasse. Papa Koen kroonde zich tot Belgisch kampioen.