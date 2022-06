Koen Naert vertrokken naar Mammoth Lakes: “Alles uit de kast halen om Europese titel te verlengen”

Koen Naert (33) is donderdag naar Mammoth Lakes in de Verenigde Staten afgereisd om zich op hoogte voor te bereiden op het EK marathon, dat op 15 augustus in het Duitse München plaatsvindt. De Moerbruggenaar is uittredend Europees kampioen. “De concurrentie is moordend, maar dat was in 2018 ook zo”, aldus Naert.

1. Koen, een blessurevrije voorbereiding op het EK marathon in München achter de rug?

“Ik heb een heel moeilijk voorjaar achter de rug. Twee, drie contracturen. Een stressfactuur in mijn ribben. Twee virale infecties waardoor mijn leverwaarden slecht waren… Maar na een relatieve rustperiode heb ik één stevig trainingsblok kunnen afwerken en is het goede gevoel volledig terug. Mijn basisconditie is zelfs uitstekend. Gisteren ben ik naar Amerika vertrokken om me daar op hoogte verder voor te bereiden.”

2. Het is voor de eerste keer in drie jaar dat je weer naar Mammoth Lakes trekt.

(knikt) “Het wordt een blij weerzien met de coach daar. Vorig jaar zat ik twee keer in Kenia, maar ik ben blij dat ik nu kan terugkeren naar de plaats waar ik me altijd voorbereid heb, onder meer toen ik Europees kampioen werd. Het is atypisch. De meesten die zich op een race in Europa focussen, bereiden zich in Europa voor. Maar ik doe mijn hoogtestages graag boven 2.000 meter en kies ervoor om vroeger terug naar zeeniveau af te reizen. Het kan dus geen kwaad en het is ook niet de eerste keer dat ik dit doe.”

3. Het is alweer van 2018 dat je Europees kampioen werd…

“Tgoh… Ongelofelijk hoe snel de tijd gaat. Ik ben heel trots op die titel, maar als ik nu op de voorbije vier jaar terugkijk, heb ik er te weinig van genoten. Ik was Europees kampioen en dacht meteen erna alweer aan het verbeteren van mijn persoonlijk record. Jammer, maar typisch voor sporters. Tijdens je actieve carrière apprecieer je niet genoeg wat je bereikt hebt.”

4. Hoe schat jij je kansen voor München in?

Naert: “Moeilijk te zeggen. In 2018 had ik ook maar de tiende tijd, maar won ik wel. Nu is mijn niveau veel beter, maar de concurrentie is ook gegroeid, er zijn enkele extra genaturaliseerde jongens en er zijn een aantal getalenteerde jonge gasten bijgekomen. De concurrentie is moordend, maar dat was in 2018 ook zo. Op een kampioenschap komt er meer bij kijken dan alleen maar conditie en talent. Ook tactiek, wedstrijdinzicht en omgaan met de weersomstandigheden is belangrijk. Ik houd tijdens mijn voorbereiding niet alleen rekening met trainen, maar ook met andere factoren. Dat en een superdag heeft me in 2018 de titel opgeleverd.”

5. Slotvraag: hoe groot is de kans dat we deze zomer Belgisch WK- én EK-goud op de marathon krijgen?

(grijnst) “Dat zou wel heel uniek zijn. Onlangs hoorde ik Bashir (Abdi, die het WK marathon loopt, red.). Hij zei dat hij wat kwaaltjes heeft gehad, maar dat is op dit niveau bij iedereen zo. Het wordt voor Bashir even moeilijk als voor mij, maar ik hoop dat hij er klaar voor is.”