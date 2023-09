Knokke-Heist staat dit weekend in teken van Ironman

Knokke-Heist staat komend weekend in het teken van de Ironman. Zo’n 3.100 atleten uit 50 verschillende landen zakken af naar de kustgemeente voor een sportief spektakel. De gemeente is er alvast klaar voor en in het straatbeeld zie je diverse verwijzingen naar de Ironman.

Op zaterdag 16 en zondag 17 september is het zover. Dan is Knokke-Heist trotse medeorganisator van het IRONMAN-weekend. “Onze prachtige gemeente mag zich de startplaats van beide IRONMAN wedstrijden noemen. Alsof dat op zich al niet bijzonder is, is het ondertussen al ruim 10 jaar geleden dat België IRONMAN mocht verwelkomen. We kijken dus uit naar één groot triatlonfeest voor jong en oud”, zegt het gemeentebestuur.

De Ironman is een serie wedstrijden van de klassieke langeafstandstriatlon en is voor triatleten wat de Champions League is voor voetballers: het allerhoogste en belangrijkste niveau. Ons land moet het ondertussen al tien jaar stellen zonder Ironman. De laatste keer was in 2012 in Antwerpen, maar daar komt dit weekend verandering in. Knokke-Heist zal voor minstens vijf jaar gastheer zijn voor de beroemde triatlonwedstrijd. De eerste jaren gaat het om de halve afstand. “We hadden Knokke-Heist al een tijdje op het oog”, zegt Thomas Veje Olsen, directeur van de Ironman Group in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Parcours

De verwachtingen zijn alleszins hoog. “Op zaterdag 16 september zien we het eerste luik van het IRONMAN-weekend op het programma staan met de IRONMAN 5150, de triatlon over de olympische afstand”, legt het gemeentebestuur uit. “Perfect voor atleten die hun eerste stappen willen zetten in de sport of voor zij die van een snelle en spannende wedstrijd houden. Als we het deelnemersveld gaan uitpluizen, zien we dat ruim 98% van alle deelnemende triatleten uit Europa komt. En als gastland moet België zeker niet onderdoen, want 87% van alle deelnemende Europeanen zijn Belgen.”

“Op zondag 17 september zullen triatleten van over de hele wereld deelnemen aan de IRONMAN 70.3. Tijdens deze wedstrijd ontvangen we in Knokke-Heist, letterlijk, atleten van elk werelddeel. Venezuela, Costa Rica, Rwanda, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, India, Canada, Brazilië, Maleisië, Vietnam, Sri Lanka, Oceanië, Antarctica … Vanuit alle windrichtingen in de wereld zullen sportievelingen naar Knokke-Heist reizen om hun grenzen te verleggen.”

De parcours van beide wedstrijden lopen langs het uitgestrekte strand, de weelderige groene landschappen van Retranchement en Brugge en eindigen op de Zeedijk in Duinbergen, ter hoogte van het evenementenstrand. Met het zwemmen in de Noordzee krijgt het IRONMAN-weekend in Knokke-Heist een echt iconisch Belgisch karakter. (MM)