Klaar voor EK zeilwagenrijden

Het strand van De Panne is van 30 september tot 6 oktober het decor en terrein voor het 55ste Europees Kampioenschap zeilwagenrijden. Zo’n 120 piloten hebben zich ingeschreven. De koers- en wedstrijddirecties zijn er alvast klaar voor.

Aan de organisatie van dit EK gaat heel wat voorbereiding vooraf. Arvid Vantyghem en Veerle De Gryse nemen de taak van wedstrijddirecteur en -assistent op zich, met de hulp van nog twee extra assistenten.

“Wij zijn vroeg uit de veren om het strand te evalueren en te bepalen waar we de bochtzones zullen inlassen, de startlijnen zullen zetten, en de finish. Dat gebeurt allemaal in functie van de conditie van het strand en de wind. Dan worden de circuits afgebakend. Er worden twee circuits uitgetekend: het ene parcours loopt van de Franse grens tot aan het zeilwagencentrum RSYC. Het tweede circuit vanaf het zeilwagencentrum tot aan Ster der Zee Koksijde.”

“Omdat we nooit van tevoren de wind- en strandcondities kennen, spreiden we de wedstrijd over een week. Het is ook de bedoeling en het interessantste wanneer er ‘gevarieerde wind’ is, want er zijn ook diverse types zeilwagens. Wij staan in voor de grootste zeilwagentypes, van klasse 2 en 3. Floor en Maurits nemen de Standartklasse en klasse 5 voor hun rekening. We hopen elke wedstrijddag twee of drie wedstrijden per klasse/per parcours te kunnen organiseren. De weersvoorspellingen zien er gunstig uit – alleen wordt er voor donderdagavond storm voorspeld. Als dat wordt bevestigd, dan kunnen we nog de wedstrijden voor die dag afgelasten.”

Oogje in het zeil

Benny Dezeure is de coördinerende koersdirecteur. ‘Ik sta in voor de coördinatie van de teams van beide koersdirecteurs en houd altijd een ‘oogje in het zeil’! Ik moet onmiddellijk kunnen inspringen als er iets gebeurt!”

Arvyd en Veerle benadrukken dat er ook sterk wordt ingezet op veiligheid. “We bannen alle volk van het strand, en dat wordt ook aangegeven met markeringen. We krijgen ook de hulp van politie en brandweer, en een vijftiental voertuigen van onze sponsor Ford.”

Zodra het strand en de twee circuits wedstrijdklaar zijn, volgt een briefing voor de piloten. “We leggen uit waar en hoelang ze moeten rijden”, zeggen Arvyd en Veerle. “Ze starten vanuit stilstand en rijden gemiddeld dertig minuten.” (MVO)

Info: www.euro23depanne.be. Locatie: Royal Sand Yacht Club (RSYC), Robert Demuyserepad 1, De Panne