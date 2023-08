Klaar voor 65ste motorcrossfeest: De Verre Ginste ontvangt op 12 en 13 augustus 500 piloten en 5.000 fans

Zo’n 5.000 bezoekers, en liefst 500 piloten, op een topparcours: dat zijn de ingrediënten voor de 65ste editie van het motorcrossweekend op de Verre Ginste, op 12 en 13 augustus. “Eigenlijk is ons evenement zodanig groot geworden, dat we het bijna niet meer aankunnen”, zegt Marc Verbrugghe. Maar de passie voor de motorcross, en in het bijzonder voor de zijspannen, drijft de organisatoren voort: “Ik ben nu negentig en zou zelfs nog een ritje als bakkenist aandurven”, glundert pionier Fritz Verbrugghe.

Noem het Oostrozebeekse gehucht de Ginste gerust het mekka van de motorcrosssport. Daar ontstond trouwens het crossen met zijspannen, een discipline waarin Ginstenaar Marvin Vanluchene een paar jaar geleden zelfs de wereldtitel behaalde. Eén keer per jaar kunnen de motorcrossfanaten de elite van hun favoriete sport aan het werk zien op de heuvels van boerderij Van Huylenbrouck, die telkens weer een schitterend parcours ter beschikking stelt. Het evenement lokt dan ook piloten uit alle hoeken van de wereld.

Hoe het allemaal begon, dat vertelt Fritz Verbrugghe (90). Hij en zijn broers Frans en Willy waren de stichters van de Ginstecross.

“Wij zijn ermee gestart op de terreinen naast het Vissershoveke, en verhuisden later naar de weiden van de boerderij Verbrugghe. Sinds een tiental jaar zitten we gebeiteld op de hooggelegen en droge terreinen van de boerderij van Bert Van Huylenbrouck, in de Gentstraat. Daar beschikken we over een terrein van twaalf hectare dat heel geschikt is voor de aanleg van een spectaculair parcours, én ernaast is er heel veel parkeerruimte, en dat is natuurlijk absoluut noodzakelijk.”

Opvolging stond klaar

“Het succes van de cross op de Verre Ginste is op de eerste plaats te danken aan de crossfamilies Vanluchene, Verbrugghe, Vanneste, Verhelst, en vele anderen”, vertelt Fritz. “Door hun prestaties werd de motorcross hier alsmaar populairder. De Ginstecrossers noemden zich na verloop van tijd de De Verre Ginstecrossers. Ze hebben zeker dertig jaar hun clublokaal gehad in café Wevelgem, tot dat werd afgebroken. Dan is de vereniging verhuisd naar ‘t Vissershoveke. Na de dood van enkele pioniers – zoals onze Frans en Willy – stonden jonge crossers zoals Marc Verbrugghe, Wim en Bart klaar om te ploeg te versterken, samen met een groepje vurige supporters.”

“Ik ben er intussen negentig geworden, maar blijf de cross hier op de voet volgen”, zegt Fritz. “Ik ben nu een beetje de mecanicien van de Ginstecrossers en speel mijn rol als ervaringsdeskundige. Zeg maar dat de motorcross de rode draad blijft doorheen heel mijn leven. Ik geniet er nu nog van dat het zo gelopen is, en ik mis geen enkele cross van de Ginstecrossers. Ik zou het zelfs nog eens aandurven om een ritje te doen als bakkenist in sidecar.”

PK en ambiance

Het programma op 12 en 13 augustus is eens te meer veelbelovend. Alle reeksen gelden als provinciaal kampioenschap. Iedere winnaar van elke reeks, zowel bij de jeugd als bij de senioren, ontvangt een gloednieuwe provinciale kampioenentrui.

Zaterdag staat in het teken van het jeugdmotorcrossen en de vrijetijdszijspannen gemengd. Vanaf 8 uur komen de eerste jeugdreeksen aan bod, en de reeksen volgen elkaar op tot 18 uur. ‘s Avonds wordt er gezorgd voor heel veel ambiance in de feesttent, in het gezelschap van de accordeonisten van de Ginste Fritz Verbrugge en Paul Vanmaele, en drummer Pol Vanden Abeele.

Op zondag wordt het volledige MCLB-programma afgewerkt. De wereldtop in de zijspannendiscipline komt aan de start, inclusief de lokale vedette Marvin Vanluchene. Kijk ook uit naar de piloten uit Letland, Amerika, Frankrijk en zelfs een Chinees. De organisatoren verwachten zowat 500 piloten.

Lekker kurkdroog

“Het wordt een gigantisch gebeuren”, zegt medeorganisator Marc Verbrugghe. “Eigenlijk is het zodanig groot geworden, dat we het stilaan niet meer aankunnen, zelfs al hebben we meer dan vijftig medewerkers. Gelukkig beschikken we over een kurkdroog parcours, zodat we dankzij de vele regen van de laatste weken geen sproeiwagens meer moeten inzetten om het stof tegen de grond te houden. Zo besparen we alvast een paar duizend euro.” (JC)