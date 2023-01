Kimmer Coppejans start kwalificaties voor de Australian Open

Vanaf maandag starten de kwalificaties voor de hoofdtabel voor de Australian Open die plaatsheeft van 16 tot en met 29 januari. Kimmer Coppejans komt er in de eerste ronde uit tegen thuisspeler Tristan Schoolkate. Wie in de kwalificaties drie keer wint, staat op de hoofdtabel.

De Oostendenaar die naar Limburg uitweek maakte de voorbije week deel uit van de Belgische selectie voor de United Cup, een nieuwe mixed landencompetitie waarvan de groepsfase in het Australische Perth werd gespeeld. Team Belgium eindigde als laatste na verlies tegen Bulgarije en Griekenland. Kimmer Coppejans (ATP 218) kwam er niet in actie. Hij bleef down-under voor zijn eventuele deelname aan de Australian Open.

Bij de mannen is enkel David Goffin als enige Belg zeker van zijn stek. Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Maryna Zanevska en Ysaline Bonaventure zijn de Belgische vrouwen op de hoofdtabel in Melbourne. Greet Minnen en Magali Kempen werken kwalificaties af, net als Zizou Bergs en dus ook Kimmer Coppejans. Voor zowel de hoofdtabel bij de mannen als bij de vrouwen zijn 128 plaatsen voorzien, waarvan er acht gereserveerd zijn voor wildcards en zestien voor kwalificatiespelers.

Verbeteren

Coppejans (28) die in 2022 het Challengertornooi in Toulouse won komt in de eerste ronde van de kwalificaties uit tegen de Australiër Tristan Schoolkate (ATP-210). Hij verloor vorig jaar in de eerste kwalificatieronde, net als Coppejans die het jaar ervoor in 2021 wel de hoofdtabel bereikte. Het is Schoolkate’s vierde kwalificatiecampagne voor de Australian Open.

De 21-jarige blijft zich verbeteren. Hij stootte in 2022 door naar drie ITF-finales en behaalde vorige maand de nummer 367 op de wereldranglijst. De Australiër boekte vorige week zijn tweede top-200-overwinning in zijn carrière tijdens een ATP Challenger in Canberra. Het wordt dus meteen een harde noot voor Coppejans.

Begin februari, de 4de en de 5de neemt ons land het in de Davis Cup Qualifiers op tegen Zuid-Korea (Seoul). De winnaar van deze ontmoeting kwalificeert zich voor de Group Stage van de Davis Cup Finals in september en krijgt daar de kans om mee te strijden voor de wereldtitel. Zaterdag 28 januari reist het Lotto Belgian Davis Cup Team af naar Seoul.

Conform de reglementering van de Internationale Tennis Federatie, maakte het selectiecomité van de Koninklijke Belgische Tennisbond een preselectie van vijf spelers bekend. Voor deze preselectie zijn de vijf hoogst gerangschikte spelers op de ATP-enkel- en dubbelranking weerhouden. Coppejans maakt deel uit van de Belgische ploeg, samen met David Goffin (ATP 53), Zizou Bergs (ATP 129), Sander Gille (ATP dubbel 60) en Joran Vliegen (ATP dubbel 61).

(ACR)