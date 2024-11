KIJK – Voor u getest: dit paard wordt echt nóóit moe. Sport Vlaanderen Waregem neemt ultramoderne paardrijsimulator in gebruik

In de stallingen van Sport Vlaanderen Waregem valt een gloednieuwe paardrijsimulator te bewonderen. Het state of the art-apparaat moet ruiters de kans geven om hun houding gevoelig te verbeteren en kan zowel door absolute toppers als beginners gebruikt worden. “Werkelijk iedereen die aan paardensport doet, kan hiermee aan de slag”, klinkt het. Wij namen de proef op de som.

Sport Vlaanderen Waregem, aan de rand van de beroemde Gaverbeekhippodroom, is een van dé epicentra van de paardensport in ons land. Heel wat toppers komen er dagelijks trainen en hun geliefde dieren krijgen er de beste zorgen.

Wanneer we er op een doordeweekse vrijdagochtend onze wagen parkeren, zien we enkele ruiters met hun paard richting piste stappen, maar wij zoeken onze weg richting de misschien wel felst besproken edele viervoeter van het centrum. Eentje dat geen enkel vlokje haver of regelmatig gekamde manen nodig heeft, maar wél even sierlijk kan bewegen.

Maestro heet de nieuwste aanwinst, de gloednieuwe paardrijsimulator. Kostprijs: 150.000 euro. Een investering die Sport Vlaanderen Waregem met plezier deed, “want hij zal elke euro meer dan waard zijn”, benadrukt centrumverantwoordelijke Jan Volkaert, geruggensteund door instructeurs Wendy Staelens en Melissa Vanhamme.

Zwift voor ruiters

Maestro is een staaltje spitstechnologie, ontwikkeld door het Britse bedrijf Racewood Equestrian Simulators en pas de tweede in zijn soort in België. “Het is de meest geavanceerde simulator op de markt en steekt letterlijk vol sensoren.”

Na amper enkele minuten ben ik vergeten dat ik op de rug van een machine zit te balanceren, Maestro voelt écht

Ruiters kunnen het gitzwarte toestel – dat er uitziet als een levensecht paard, de benen buiten beschouwing gelaten – gebruiken om alle mogelijke disciplines te trainen: van stap over draf en galop tot zelfs olympische takken als dressuur, eventing en jumping.

Voor het mechanische dier staan drie grote schermen opgesteld waarop tal van parameters getoond worden, maar er evengoed een parcours of piste kan gesimuleerd worden. Wat Zwift is voor de geoefende binnenhuiswielertoerist, is deze opstelling voor elke gepassioneerde ruiter, quoi.

We bestijgen Maestro als een, ahum, volleerd ruiter. © Kurt Desplenter

Maar genoeg uitleg gekregen en aan u, beste lezer, gegeven. Tijd voor de lakmoesproef. The proof of the pudding is in the eating, dus bestijgen we zelf het zadel. U moet weten dat onze hippische ervaring beperkt is tot twee begeleide ritjes tijdens onze jeugdbewegingsperiode – lichtjaren geleden – en een jaarlijks bezoekje aan Waregem Koerse. Langs de zijlijn staan vaak de beste stuurlui, deze schipper waagt zich aan boord van een totaal onbekende wereld.

Wendy en Melissa laten me eerst comfortabel plaatsnemen en geven Maestro de opdracht om even te stappen, in galop te gaan en een stukje te draven. Het enige wat ik moet doen, is de teugels in handen houden en één worden met de simulator.

“Maestro is echt voor elke ruiter bedoeld. Zelfs G-sporters kunnen er, dankzij een tillift, gebruik van maken” – Wendy Staelens en Melissa Vanhamme

Na amper enkele minuten ben ik vergeten dat ik op de rug van een machine zit te balanceren, Maestro voelt écht. “Om die illusie kracht bij te zetten, zijn de manen en staart uit echt paardenhaar gemaakt”, glimlachen mijn lesgeefsters. En Maestro briest zelfs af en toe. Als ik de ogen enkele tellen sluit – heel even, ik wil het canvas immers niet raken – waan ik me zo ergens op de piste of tussen de velden.

(lees verder onder de video)



Tillift voor G-sporters

Na een tiental minuten krijg ik mijn eerste rapport voorgeschoteld. Ik hel iets te veel naar rechts en moet mijn gewicht wat meer naar achter brengen, krijg ik te horen. Zoals het een goeie student betaamt, neem ik de opmerkingen tijdens mijn tweede rit mee.

Gelegenheidsruiter Philippe Verhaest, samen met Wendy Staelens en Melissa Vanhamme. © Kurt Desplenter

Na opnieuw een tiental minuutjes virtueel paardrijden, ziet mijn bilan er al een stuk beter uit. “Zeker dat je dit nog nooit eerder hebt gedaan?”, krijg ik te horen. “Je hebt er echt aanleg voor.” Leuk om horen, maar ik hou het voorlopig toch bij joggen en minivoetbal.

“Als je niet perfect symmetrisch zit, zal het paard je corrigeren en belast het zichzelf extra, met soms zelfs blessures tot gevolg. Met Maestro kan je dit vermijden” – Wendy Staelens en Melissa Vanhamme

Al moet ik toegeven dat het naar meer smaakt. “Dat ik ook de bedoeling. Maestro is echt voor elke ruiter bedoeld. Zelfs G-sporters kunnen er, dankzij een tillift, gebruik van maken. Door je houding op Maestro te oefenen, zal je een paard van vlees en bloed veel minder belasten.”

“Als je niet perfect symmetrisch zit, zal het paard je corrigeren en belast het zichzelf extra, met soms zelfs blessures tot gevolg. Topruiters kunnen dankzij deze simulator op die kleine extra procentjes trainen die op lange termijn een groot verschil kunnen maken. Medaille of geen medaille, zelfs.”

Betaalbaar

Dat Maestro een meerwaarde is, blijkt uit de vele boekingen. “We hebben hem sinds een maand bij ons en het loopt echt storm. Om een goeie ruiter te zijn, spelen er uiteraard nog een pak andere factoren mee.”

© Kurt Desplenter

“Je moet een goede band met je paard opbouwen, de weersomstandigheden moeten meezitten… Maar hier kan je aan de absolute basis timmeren. De fundamenten waarop je je ruitersverhaal kan bouwen. Net daarom houden we het ook betaalbaar. Een individuele sessie van 45 minuten kost 75 euro, ongeacht je niveau.”

Wanneer we afscheid nemen van Maestro, trekken Wendy en Melissa met veel zorg het paardendeken over de simulator en sluiten ze de rond hem gebouwde stalling af. “Alles om de echte ervaring zo goed mogelijk te benaderen”, glimlachen ze. “En Maestro heeft nog een groot voordeel: hij wordt nooit moe en staat altijd klaar om een ritje te maken.”

Een sessie boeken? Dat kan via deze link.