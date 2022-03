Kickboksclub XSD Oostende heeft een groot talent in huis: Rostam (13) is kampioen van België

Kickboksclub XSD Oostende nam met enkele leden deel aan het BK in Weelde. De jonge Rostam Mazlekzada pakte de titel in de categorie -57kg.

Rostam Mazlekzada (13) is afkomstig uit Afghanistan en woont al tien jaar in Oostende met zijn ouders. Hij is leerling in de technische afdeling van het VTI Oostende. Sinds drie jaar is hij lid van kickboksclub XSD Extreem Self Defence Oostende, die met tientallen leden, vooral jongeren, dagelijks hard traint in het lokaal aan de Leffingestraat 85 in Oostende. XSD Oostende nam met enkele leden deel aan het BK in Weelde. Rostam pakte de titel in de categorie -57kg.

Elke dag trainen

Volgens zijn trainer Danny Kooy, die reeds 7 jaar actief is bij XSD, is Rostam een groot talent dat elke dag, zowel in de club of privé, komt trainen. “XSD bestaat uit een mix van kickboks, muay-thai en MMA. Later in de kooi of de ring worden alle gevechtsstijlen nog eens gemengd met worstelen en Braziliaanse jiu jitsu. Alles is toegelaten, slaan en trappen, maar niet naar het hoofd. Het is een totale krijgskunst. Veel hangjongeren vinden in onze club een leuke uitdaging om zich uit te leven en ook sociaal contact te maken met hun leeftijd- en lotgenoten.”

Groot talent

Rostam is een groot talent, dat nu al MMA traint in de kooi. “Hij is snel, lenig en vecht heel verstandig in de ring. In Weelde, een plaatsje tegen Turnhout, was hij geselecteerd voor het Belgisch kampioenschap Muay-thai. Hij vocht in de categorie -57kg, superfight. Wie won, ging door naar de volgende ronde. Rostam won zes kampen na elkaar en kroonde zich tot kampioen van België. Uiteraard is dat een hele eer voor de club, zijn trainers en zeker voor hemzelf! We verwachten nog denderende prestaties van Rostam in de toekomst!” (FRO)