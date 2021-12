Kevin Vercaemer is Belgisch kampioen boccia

Zaterdag had in Antwerpen het Belgisch kampioenschap Boccia voor individuele deelnemers plaats. Kevin Vercaemer uit Izegem kroonde zich tot nationaal kampioen in de BC1-klasse. Hij is lid van sportclub GIDOS uit Gits.

Na ruim 21 maanden was er met het BK eindelijk nog eens bocciacompetitie in ons land. Boccia is speciaal bedoeld voor mensen met een ernstige fysieke handicap. Het is een mikspel dat kan vergeleken worden met petanque en behoort tot één van de paralympische sporten. Het doel van deze sport is om de lederen speelballen (zes blauwe en zes rode) zo dicht mogelijk bij de witte doelbal, de ’jack’ genaamd, te gooien of rollen. Er is hierbij zowel tactiek, concentratievermogen als spiercontrole nodig.

Aan het kampioenschap in Merksem namen in totaal zo’n 35 bocciaspelers deel. Ze streden in vier verschillende klassen om de Belgische titel. Voor Kevin Vercaemer was het zijn eerste gouden medaille op dergelijk tornooi. De Izegemnaar toonde zich het sterkst in de BC1-klasse voor spelers die de bal gooien met de hand of met de voet en waarbij een assistent mag helpen bij het stabiliseren en aanpassen van de stoel. En de bal aangeven.

Kevin maakt deel uit van de groep GIDOS, een g-sportvereniging met een recreatief en een competitief aanbod voor personen met een beperking. De sportclub is onderdeel van Dominiek Savio in Gits en biedt maar liefst zeven verschillende sporten aan. Het krijgt hierbij de steun van de Groep Gidts, een non-profitorganisatie met hoofdzetel in Hooglede. GIDOS had op het BK Boccia overigens nog twee medaillewinnaars: Lander Defranq was goed voor zilver en Mathias Despieghelaere behaalde brons in de BC5-klasse.

In de BC2-klasse ging het goud naar de Antwerpse paralympiër Francis Rombouts. In die categorie was er een vijfde plaats voor Jaan Peene uit Bredene. Beiden waren onlangs nog op het EK in Sevilla.

(ACR)