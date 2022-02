Kersvers Vlaams kampioene Yorunn Ligneel gaat voor WK-limiet: “Deze zomer wil ik pieken naar 1m82”

Lange tijd combineerde ze atletiek met basketbal, maar sinds ze zich drie jaar geleden vol op het hoogspringen ging toeleggen, gaat het hard voor Yorunn Ligneel. Met een PR van 1m80 en een Vlaamse titel werkt de 18-jarige atlete uit Houthulst met veel vertrouwen naar het zomerseizoen toe.

Na al veel titels bij de jeugdcategorieën te hebben behaald, veroverde Yorunn Ligneel afgelopen weekend haar eerste VK-goud alle categorieën indoor. Met 1m75 sprong ze zeven centimeter hoger dan haar eerste achtervolgster. “Toch een speciaal moment en een mooie erkenning”, glimlacht Yorunn. “Maar Zita Goossens, mijn grootste concurrente in Vlaanderen, was niet aanwezig, waardoor ik als grootste kanshebber werd aanzien. Uiteindelijk was het dus geen zo’n grote verrassing dat ik won, maar je moet het natuurlijk wel nog altijd doen.”

Yorunn heeft tot nu toe een ietwat atypisch carrièreverloop, want ze begon destijds met basketbal bij onder meer Ieper en later Kortrijk. Vijf jaar geleden ontdekte ze ook de atletieksport. Ze combineerde het nog een tijdje met basketbal, maar maakte een drietal jaar geleden de keuze om resoluut voor atletiek te gaan. Sindsdien gaat alles wel heel snel. “Dat is waar”, knikt de 18-jarige atlete van Houtland AC. “Ik had vooral de overstap gemaakt omdat ik vaak geblesseerd was tijdens het basketballen. Maar ik had nooit verwacht dat ik zo snel successen in het hoogspringen zou kunnen boeken.”

Uitstekende begeleiding

Naast een flinke dosis talent, kan Yorunn ook op uitstekende begeleiding rekenen. “De coaching van Noël Coddens is een doorslaggevende factor in mijn succes. We werken hard aan de verschillende aspecten van het hoogspringen. Of ik het basket soms mis? Af en toe wel, vooral dan het teamgebeuren. Maar gelukkig heb je binnen de atletiek ook een soort van team, dus dat maakt veel goed. Ik volg wel nog onze nationale basketbalploeg, zeker omdat daar veel speelsters uit onze provincie spelen.”

Toen we haar een paar maanden geleden interviewden, gaf Yorunn aan dat ze vooral nog veel aan haar kracht moest werken. “Intussen heb ik op dat vlak al grote stappen gezet. Ook mijn techniek is nog verder verbeterd, dus op die manier proberen we de puzzelstukjes nog wat beter in elkaar te laten vallen. Dat maakte het ook mogelijk om in Ertvelde over 1m80 te springen. Dat is tot nu toe ook de prestatie waar ik het meest trots op ben. Ik train vijf tot zes keer per week, waarvan één keer specifiek op het hoogspringen. Dat wordt aangevuld met twee krachttrainingen en enkele algemene atletiektrainingen.”

“Tijdens mijn basketbalcarrière had ik behoorlijk vaak last van blessures, maar nu heb ik het gevoel dat mijn lichaam de trainingslast goed kan verdragen. Ik ben al lang blessurevrij gebleven en hopelijk kan ik dat zo houden. Nu blijft de focus liggen op het verder verbeteren van mijn kracht en het perfectioneren van mijn techniek. Ik heb natuurlijk ook het voordeel dat ik groot ben.”

Sterk in je schoenen

“Ook het mentale aspect is een belangrijk onderdeel van het hoogspringen en wordt vaak onderschat. Die hoogte van de lat is soms best intimiderend. Bovendien moet je sterk in je schoenen staan en het hoofd koel kunnen houden tijdens wedstrijden. Als je de concurrenten over een bepaalde hoogte ziet gaan, moet je met de druk om kunnen gaan. Tijdens de wedstrijden voel ik soms veel druk op mijn schouders, maar gelukkig kan ik daar goed mee omgaan.”

Met een PR van 1m80 mag Yorunn dit jaar dromen van de WK-limiet, die op 1m82 ligt. “Dat zou heel mooi zijn”, knikt Yorunn. “Ik heb nog een paar maanden tijd om daar volop naartoe te werken en hoop deze zomer te pieken. De komende weken en maanden ligt de focus op het BK indoor, BK voor studenten en BK voor junioren. Een podiumplaats moet zeker mogelijk zijn, maar bijvoorbeeld op het BK studenten moet ik het opnemen tegen Zita Goossens en Claire Orcel, waardoor het een spannende strijd zal worden.”

Voor de zomer legt Yorunn de focus dus op de WK-limiet en op langere termijn hoopt ze op internationale kampioenschappen te kunnen springen. “Zo’n internationaal kampioenschap is echt wel een jeugddroom die in vervulling zou gaan. Gezien mijn jonge leeftijd bekijk ik het verder vooral seizoen per seizoen, maar elke hoogspringster droomt wel van die magische grens van 2 meter. Hopelijk zit dat er ooit in.”

Yorunn combineert haar sport met studies kinetherapie aan de KU Leuven. “Tot nu toe is die combinatie redelijk vlot te doen. Gelukkig kan ik de eerste jaren van mijn studies op de campus in Brugge terecht, waardoor ik nog regelmatig in Torhout kan gaan trainen. Ik geniet ook van een topsportstatuut, waardoor ik wel wat kan schuiven met bepaalde lessen en examens. Vanaf het derde jaar moet ik richting Leuven. Of ik dan daar een club zal zoeken, daar heb ik eerlijk gezegd nog niet echt over nagedacht”, besluit Yorunn.