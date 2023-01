Kersttornooi Badmintonclub Torhout groeit uit tot succes

Met 253 inschrijvingen en bijna 500 gespeelde wedstrijden is het tweedaagse kersttornooi van Badmintonclub Torhout in de stedelijke sporthal een succes geworden.

De dames van de thuisclub zetten sterke resultaten neer. Ilke Vanoverberghe nam voor het eerst deel in de 7/8 en schitterde meteen. Ze won het enkelspel en werd met haar mama Kim Dumarey derde in het dubbelspel. In het gemend dubbel (9/10) won ze samen met spelpartner Kobe. Iris Hollevoet zegevierde samen met Josefien (Ieper) in het damesdubbel 5/6 en Lieselore Vlaeminck in het gemend dubbel (7/8) met Vic (Gits).

“Beide tornooidagen verliepen rimpelloos”, klinkt voorzitter Hannes Rondelez erg tevreden. “We kregen ook heel wat toeschouwers over de vloer. Momenteel telt onze club bijna 120 leden. De eerstvolgende activiteit is onze quiz op zaterdag 1 april in zaal Club de B.