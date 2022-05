Kenneth Vandendriessche wint in Lanzarote zijn eerste Ironman

Kenneth Vandendriessche heeft zaterdag in Lanzarote de eerste Ironman uit zijn carrière gewonnen. Hij legde de 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen af in 8u39:56. Daarmee was hij bijna drie minuten sneller dan de Deen Mathias Petersen.

Bart Aernouts, die de loodzware race op het noordelijkste van de Canarische Eilanden won in 2017, eindigde als tiende. Bij de vrouwen gaf Alexandra Tondeur op .

Snelste op de fiets

De 30-jarige Vandendriessche, Europees duatlonkampioen op de middellange afstand, kwam pas als achttiende uit het water maar noteerde vervolgens de snelste tijd in het fietsen en liep de marathon in een scherpe 2u40:37. Tijdens de afsluitende proef haalde hij Petersen na zo’n 30 km in. Die werd uiteindelijk tweede op 2:49. De Duitser Philipp Bahlke vervolledigde het podium op 11:17.

Bart Aernouts verscheen als zestiende uit het water, kwam dankzij een vijfde tijd in het fietsen de top tien binnen, maar zakte in de marathon (3u05:12) wat weg en werd uiteindelijk tiende in 9u09:14. De derde Belgische prof Victor Alexandre finishte als dertiende in 9u20:00.

Bij de vrouwen won de Britse Lydia Dant in 9u37:26. Alexandra Tondeur staakte de strijd tijdens het tweede deel van het fietsen.

Zesde belg

Vandendriessche is de zesde Belgische winnaar op de erelijst sinds de eerste editie in 1992. Dirk Van Gossum (2000), Bert Jammaer (2008-2009), Bart Aernouts (2017) en Frederik Van Lierde (2019) gingen hem voor. Hij is nu automatisch geplaatst voor de finale van het circuit, op 8 oktober in Hawaï.