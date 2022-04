Kenneth Vandendriessche keert even terug naar oude liefde duatlon: “Ironman winnen blijft hoofddoel”

Een verrassing aan de start van het EK duatlon: na enkele jaren afwezigheid staat Kenneth Vandendriessche (30) er weer aan de start. De professionele triatleet uit Izegem met roots in Ruddervoorde behoort in het Duitse Alsdorf meteen tot de favorieten, al blijft het vooral zijn hoofddoel om te scoren in een Ironman.

Voor hij de overstap maakte naar het triatlon, bouwde Kenneth Vandendriessche al een aardig palmares op in het duatlon. Zo werd hij in 2014 tweede op het EK om de volgende twee jaren telkens op het hoogste schavotje te staan. Sindsdien lag de focus vooral op het triatlon, dat internationaal meer weerklank heeft. Kenneth won intussen al een halve Ironman en streeft ernaar om ook op de lange afstand te zegevieren.

Gewijzigd programma

Logischerwijs stond ook dit seizoen volledig in het teken van triatlon. Kenneth zou dit voorjaar deelnemen aan de halve Ironman van Lanzarote en rond deze periode aan de volledige Ironman van Zuid-Afrika. Die wedstrijden werden echter noodgedwongen geschrapt. Kenneth liep de voorbije weken vooral lokale loopwedstrijden in eigen West-Vlaanderen en start verrassend op het EK langeafstandsduatlon komende zondag.

“Er zijn verschillende reden om even terug te keren naar mijn oude liefde duatlon, maar de voornaamste is de spierscheur in de kuit die ik in januari opliep”, verklaart Kenneth. “Die kwam er totaal onverwacht na een uur lopen. Eerst dachten we aan een kleine verrekking, want op de echo was er niet meteen iets te zien. Het grote probleem was echter dat ik de dag erna op stage vertrok naar Lanzarote. Daar zou ik trainen in de warmte, een goede basis leggen en dan deelnemen aan de halve Ironman.”

Ik heb het gevoel dat ik nog niet alles heb laten zien op de lange afstand

“De pijn bleef echter als ik stapte of probeerde te lopen. We moesten het programma dus bijsturen om de rest van het seizoen niet in het gedrang te brengen. Als ik er nu op terugkijk, had mijn kuit wellicht wel stand gehouden in Lanzarote, maar we wilden geen risico’s nemen. Toen we in de kalender zochten naar alternatieven sprongen het EK en WK duatlon meteen in het oog.”

Tweede Ironman

Kenneth start zondag dus niet alleen aan het EK, maar op 7 mei ook aan het WK duatlon. Daarna gaat de focus weer honderd procent naar triatlon. Op 21 mei werkt Kenneth namelijk zijn tweede volledige Ironman af, in zijn tweede vaste trainingsstek Lanzarote. Vorig jaar werd hij er bij zijn debuut knap negende en dat smaakt naar meer.

“Een Ironman winnen, blijft het absolute hoofddoel voor mij. Daarom zou ik graag ook nog een triatlon meepikken tussen het EK en WK duatlon, maar dat staat nog niet vast. Sowieso heb ik het gevoel dat ik nog niet alles heb laten zien op de lange afstand. Zo dateert mijn laatste grote wedstrijd al van 3 juli 2021. Daarna kreeg ik af te rekenen met een rugblessure, waardoor ik zowat het hele najaar niet getraind heb. Gelukkig is dat probleem van de baan en heb ik bijna een perfecte, consistente winter gehad. Behalve die spierscheur dan natuurlijk.”

“Mijn loopconditie heeft er alvast niet onder geleden. Ik nam dan ook deel aan enkele lokale loopwedstrijden, in combinatie met zware trainingsweken. Zo kreeg ik bevestiging van het goede gevoel op training. Ik ben er dus klaar voor. Al moet ik eerlijk zijn: het duatlon heb ik de voorbije jaren slechts van een afstand gevolgd. Het internationale niveau kan ik dus moeilijk inschatten. Maar met mijn eerdere resultaten in het achterhoofd, verwacht ik er toch veel van.”