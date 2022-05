Kenneth Vandendriessche kan wereldkampioen duatlon worden

In april werd Kenneth Vandendriessche (30) voor de derde keer in zijn carrière Europees kampioen duatlon. Dit weekend kan de Izegemnaar zijn eerste wereldtitel behalen. “Maar de focus ligt eigenlijk op de Ironman van Lanzarote”, vertelt zijn coach Filip Speybrouck.

Is Kenneth Vandendriessche nu eigenlijk een du- of triatleet?

Speybrouck: “Kenneth is begonnen als duatleet: lopen, fietsen en lopen dus. Maar triatlon is een grotere sport en dus heeft hij een kleine tien jaar geleden beslist om ook te beginnen zwemmen. In zijn jeugd heeft hij dat echter nooit gedaan.”

“Tien tot vijftien jaar geleden was het nog mogelijk om ondanks die achterstand een toptriatleet te worden, maar nu ligt het niveau zo hoog dat het voor iemand als Kenneth heel moeilijk is om op de halve afstand, de Ironman 70.3, te scoren. Als Kenneth als triatleet nog iets wil betekenen, zal het op de volledige afstand moeten gebeuren.”

“Enkele jaren geleden won hij de Ironman 70.3 van Luxemburg met een halve marathon in 1u12’. Mooi, maar nu volstaat dat niet meer om een halve Ironman te winnen.”

Welk type atleet is Kenneth?

Speybrouck: “Fysiologisch gezien is hij perfect geschikt voor een volledige Ironman (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen, red.). Dat zagen we vorig jaar op Lanzarote, waar hij in zijn eerste volledige triatlon achtste werd na een nochtans verre van ideale voorbereiding. Als loper en fietser is hij een natuurtalent.”

“Hij is licht gebouwd en loopt heel efficiënt, maar kan op de fiets toch een mooi vermogen halen. Door zijn hoog vermogen per kilo lichaamsgewicht komt hij op een lastig parcours het best tot zijn recht. Lanzarote is dus op zijn lijf geschreven. Een minder punt is zijn carrosserie. Hij is blessuregevoelig.”

Waarom startte hij op het EK in april voor de eerste keer sinds 2016 weer in een duatlon?

Speybrouck: “Voor het vertrouwen. Duatlon, dat is Kenneths oude liefde. In die sport boekte hij zijn grootste successen, met nu al drie Europese titels op de middellange afstand (10 km lopen, 60 km fietsen en 10 km lopen, red.). De tegenstand was nochtans niet min, want met Benjamin Choquert, die in februari in de marathon van Sevilla een tijd van 2u09’29” neerzette, stond een ex-wereldkampioen aan de start.”

Met het WK duatlon in Viborg op 7 mei en de Ironman van Lanzarote op 21 mei start hij in twee weken tijd in twee grote wedstrijden. Wat is de belangrijkste afspraak?

Speybrouck: “Lanzarote, maar Kenneth zit nog met veel doelen in zijn hoofd voor 2022. Eerst dit WK in het Deense Viborg. Vervolgens Lanzarote, waar twee tickets voor het WK Ironman op Hawaï te rapen vallen. Als dat niet lukt, is er in juli de Ironman van Lake Placid.”

In een Ironman hebben we de beste Kenneth nog niet gezien

“Ook de Embrunman in augustus is een optie. Kenneth heeft het profiel om die loodzware volledige triatlon in de Franse Alpen te winnen. In september is er vervolgens het WK duatlon op de lange afstand in Zofingen (10 km lopen, 150 km fietsen en 30 km lopen, red.). En in oktober is er misschien Hawaï. Veel grote afspraken dus, maar laat ons beginnen met dit WK en Lanzarote.”

Waar liggen zijn limieten?

Speybrouck: “We werken samen sinds het voorjaar van 2021. Tijdens het coronajaar 2020, toen Kenneth met een Deense coach samenwerkte, trainde hij te veel en te intensief. Hij balanceerde op de rand van overtraining. Pas na Lanzarote zijn alle problemen naar boven gekomen.”

“Na drie uur fietsen kreeg hij daar last van de rug, maar kon hij met een geweldige marathon in 2u44’ nog naar plaats acht lopen. Daarna hebben we maanden naar een oplossing voor zijn rugprobleem gezocht. Uiteindelijk was de conclusie dat Kenneth al jaren geen core stability meer had gedaan, terwijl net hij dat wel nodig heeft. Sindsdien traint Kenneth tussen de 18 en 25 uur per week.”

“Ik ben heel benieuwd naar Lanzarote. Die achtste plaats van vorig jaar was een fantastisch debuut, maar als je naar zijn files van die dag kijkt, besef je dat er meer mogelijk is. Als alles in de juiste plooi valt, hebben we de beste Kenneth in een Ironman nog niet gezien.”