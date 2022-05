Kenneth Vandendriessche grijpt brons op WK duatlon: “Niet de superdag waar ik op hoopte”

Kenneth Vandendriessche, een 30-jarige triatleet uit Izegem, heeft na zijn Europese titel eerder dit jaar in het Duitse Alsdorf nu ook een bronzen medaille behaald op het WK Powerman duatlon op de middenlange afstand in het Deense Viborg. Het ging om een wedstrijd met 10 km lopen, 60 km fietsen op een heuvelachtige lus rond de stad en nog eens 10 km lopen in de oude stad.

De West-Vlaming maakte deel uit van een kopgroep van drie, maar moest in de afsluitende 10 km lopen de Deen Simon Jorn Hansen en de Slovaak Ondrej Kubo laten voorgaan. Die laatste kroonde zich verrassend tot wereldkampioen in 2u28’25 met elf seconden voorsprong op Hansen.

“Desondanks ik wel ontgoocheld ben dat ik niet gewonnen heb, mag ik tevreden zijn met de 3de plaats”, vindt Kenneth. “Die superdag waar ik op hoopte, had ik niet dus. Het was de hele tijd enorm werken om dit resultaat te bekomen.”

Allesbehalve snel

“Het lopen ging eigenlijk heel hard, vooral op dit parcours, met 150 hoogtemeters en kasseien was het allesbehalve snel. Eenmaal op de fiets probeerde ik meteen een kloof te slaan, maar voelde ik dat ik niet de benen had van in Alsdorf.”

“Ik kon samen met Hansen wegrijden van de rest, alleen de Kubo kwam nog terug. Hij ging met een kleine voorsprong in de wisselzone, maar eenmaal uit de wisselzone waren we allemaal binnen de 10 seconden. De eerste loopronde had ik het moeilijk, en liepen ze tot 20 seconden weg maar dan kon ik gelijke tred behouden, maar jammer genoeg niet meer versnellen”, aldus Vandendriessche.

Het brons was voor Kenneth Vandendriessche die in 2u29’02 op 37 seconden van de wereldkampioen eindigde. Guust De Smul werd tweede Belg op de 18de plaats in 2u41’54. Sander Heemeryck verdween tijdens het fietsen uit de wedstrijd. Er stonden geen Belgische vrouwen aan de start bij de pro’s.

Vandendriessche kan zich nu volledig focussen op zijn hoofddoel dit seizoen en dat is de Ironman van Lanzarote op 21 mei. (ACR/ GF)