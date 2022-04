Kenneth Vandendriessche Europees kampioen duatlon

In het Duitse Alsdorf heeft Kenneth Vandendriessche de powerman duatlon gewonnen en werd hiermee Europees kampioen bij de elite.

Na enkele jaren afwezigheid in het duatlon verscheen de 30-jarige Kenneth Vandendriessche aan de start van het EK. De professionele triatleet uit Izegem met roots in Ruddervoorde behoorde er meteen tot de favorieten. Voor hij de overstap maakte naar het triatlon, bouwde Vandendriessche een aardig palmares op in het duatlon: tweede in 2014 en Europees kampioen in 2015 en 2016. Daar komt nu dus zes jaar later een nieuwe duatlontitel bij.

Het was de Fransman Benjamin Choquert die de leiding nam toen hij de snelste tijd van de dag noteerde, niet alleen voor de eerste run (29’43”), maar ook voor de tweede run (30’17”). Tijdens het fietsgedeelte verloor hij echter zijn voorsprong. Na Choquert sprong een groepje van zes mannen op de fiets. Onder hen waren Vandendriessche en de Duitser Simon Huckestein, die respectievelijk wonnen en derde werden.

De Nederlander Lars van der Knaap, die als derde over de streep zou komen, zat zo’n 45 seconden achter deze groep. Vandendriessche schoof in het zadel naar voren, terwijl Van der Knaap ook tijd begon in te halen. In de slotrun voelde Vandendriessche niet veel druk meer van achteren. Met een tijd van 33’19” legde hij de laatste 10 km af en won hij de race in 2u24’57”. Van der Knaap rende naar de tweede plaats in 2u26’20” en Huckestein vervolledigde het podium (2u26’45”).

Sander Heemeryck finishte als tweede Belg als 5de, Gust Smul werd 8ste, Seppe Odeyn 13de.

(ACR)