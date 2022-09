Kenneth Brouckmeersch uit Bredene is klaar voor de Spartathlon in Griekenland

Ultraloper Kenneth Brouckmeersch uit Bredene staat vrijdag 30 september als enige West-Vlaming met acht andere Belgen aan de start van de Spartathlon, een ultra-uithoudingstest van 246 kilometer die in Griekenland de hoofdstad Athene met Sparta verbindt. “Ik ben er volledig klaar voor, zowel mentaal als fysiek”, vertelt de 40-jarige atleet. “Ik weet dat dit de zwaarste uitdaging uit mijn loopcarrière zal zijn. Dus ga ik tot het uiterste en uitgaan van de spreuk ‘No human is Limited’ of geen mens is beperkt.”

Vrijdag omstreeks zeven uur ’s morgens starten de zowat 390 deelnemers uit 43 verschillende landen aan het Acropolis om in minder dan 36 uur het standbeeld van Leonidas in Sparta te bereiken. De Spartathlon is een van de moeilijkste en meest bevredigende ultra afstandsraces ter wereld vanwege zijn unieke geschiedenis en achtergrond. De race herleeft de voetsporen van Pheidippides, een oude Atheense langeafstandsloper, die in 490 voor Christus, vóór de slag bij Marathon, naar Sparta werd gestuurd om hulp te zoeken in de oorlog tussen de Grieken en de Perzen.

Volgens de oude Griekse historicus Herodotus arriveerde Pheidippides de dag na zijn vertrek uit Athene in Sparta. “Het is starten en zonder aarzelen proberen te finishen”, stelt Kenneth. Hij is vijf, zes jaar terug opnieuw met lopen begonnen, met zeer intensief de focus op het ultralopen. Dit gebeurt onder leiding van Benny Fisher, als zijn enige coach die in aanloop naar de Spartathlon een gepersonaliseerd trainingsschema opstelde. Kenneths echtgenote is een personal coach en gaf haar echtgenoot het nodige voedingsadvies.

Met Hilde Dosogne uit Lochristi is nog iemand van het Bredense Team Fisher geselecteerd. Zij kan dit weekend de derde Belgische vrouw zijn die de vermaarde Spartathlon tot een goed einde kan brengen. Zij heeft een loopschema opgesteld van zeven minuten per kilometer. In het laatste gedeelte wil ze dit naar acht minuten uitbreiden.

Op goed gevoel

Kenneth, die eerder al deelnam aan de Marathon des Sables, werkt zonder loopschema. “Het is onbekend terrein, dus laat ik het op mij afkomen. Op goed gevoel lopen. Ik ga waarschijnlijk starten aan 5 minuten 40 kilometer per seconde en zo het parcours afwachten, want het is voor geen meter vlak. Dus onvoorspelbaar”, vindt de atleet. De moeilijkheid is dat je voor een bepaalde tijd de 56 controlepunten dient te bereiken. Geraak je er niet, moet je uit de wedstrijd stappen.

Kenneth trekt naar Griekenland met een mindset om er te finishen. De Spartathlon geldt voor hem om plaats te verdienen binnen het nationale team. “Als je minimum 35 uur bereikt, maak je kans om in Team Belgium te geraken. Ons land is momenteel in dat concept wereldkampioen. In oktober is er een titel te verdedigen, zij het wellicht zonder mij mocht ik die selectie kunnen afdwingen. Het is drie weken na deze Spartathlon, het zal afhangen hoe deze wedstrijd verloopt.” (ACR)