Ken Demiddel staat op 6 oktober aan de start van Ironman Hawaï: “Die kans krijg ik maar één keer”

Hij had nooit verwacht om ooit aan de start van de meest gereputeerde triatlon ter wereld te staan, maar kijk, op donderdag 6 oktober is het zover: Ken Demiddel (50) uit Waregem neemt dan deel aan de Ironman van Hawaï. “Ik dacht altijd dat dit te hoog gegrepen was.”

Nadat Ken Demiddel op 8 oktober 1999 een zware enkelbreuk had opgelopen, bleek hij na een lange revalidatieperiode niet meer normaal te kunnen stappen. “Een foute diagnose, maar na een lange zoektocht ben ik bij dokter Victor in Brugge beland. Hij wilde een operatie uitvoeren, evenwel zonder garanties.” Na een lange revalidatie volgde geen positief nieuws. “Ik kreeg te horen dat ik nog maximaal vijf kilometer zou kunnen lopen. Maar na veel volharding en wilskracht slaagde ik daar toch in, ook al was ik niet pijnvrij. Een weddenschap met een goeie vriend leidde zelfs tot een eerste deelname aan een triatlon, de kwart in Oudenaarde. Pas vijf weken vooraf begon ik met zwemlessen om crawl aan te leren, maar na een goed fietsgedeelte liet ik alle deelnemende vrienden – tien stuks zelfs – allemaal achter me (lacht). Van een verrassing gesproken!”

De pijn ging echter niet weg en een nieuwe operatie drong zich op voor Demiddel. “Na een nieuwe revalidatie van elf maanden volgde nog een tweede kijkoperatie en uiteindelijk heeft het vier jaar geduurd vooraleer ik mijn droom kon waarmaken: een volledige Ironman finishen. Ik kan geen looptrainingen afwerken zoals het zou moeten, maar ik ben al heel blij dat dit mogelijk is.”

Demiddels doel was om in 2021 aan de Ironman in het Spaanse Vitoria-Gasteiz deel te nemen, maar corona stak stokken in de wielen van de sales director bij B&T Textilia, een weverij gespecialiseerd in hoogwaardige meubelstoffen. “Ik zocht en vond een alternatief: de Ironman van Lanzarote. Dat was geen cadeau, want de zwaarste triatlon ter wereld. De marathon vlotte echter beter dan verwacht, waardoor ik nog veel atleten kon oprapen. Door de toenmalige coronaregels was er na afloop geen gebruikelijke ceremonie om de slots voor Hawaï uit te delen, maar een week na de race ontving ik tot mijn grote verbazing een e-mail dat ik naar Kona mocht afreizen. Ik had 48 uur tijd om te beslissen en heb, na enkele telefoontjes met bevriende triatleten, niet meer getwijfeld. Ik besef dat dit een once-in-a-lifetime-opportuniteit is. Hawaï was voor mij nooit een doel, want ik dacht dat dit voor mij te hoog gegrepen was. Maar kijk…”

Kopenhagen 2023

Op 28 september reist Demiddel naar Hawaï af met vriendin Arnel. “Een bevriend koppel vergezelt ons de week na de race. Ik voel geen enkele druk. Het doel is finishen en genieten. De ambiance aan de finish wil ik koste wat kost meemaken, zelfs als ik daarvoor moet kruipen. De weersomstandigheden zijn een groot vraagteken. Gelukkig was het de voorbije maanden ook in België warm. Hawaï is het summum in de triatlonwereld. Al kijk ik ook al uit naar de Ironman van Kopenhagen, die ik volgende zomer op mijn programma heb staan.”