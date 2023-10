Kelly Verbrugghe pakt na goud op PK nu zilver op VK judo: “BK wordt spannende strijd”

Kelly Verbrugghe (24) haalde zilver op het Vlaams kampioenschap judo in Deinze bij de -78 kg. De week ervoor won ze het PK in Lendelede. Volgende week neemt ze ook deel aan het derde luik van deze kampioenschapsperiode: het BK in Tielt.

Kelly woont in Beselare en is leerkracht lichamelijke opvoeding in de lagere scholen De Wijzer in Zonnebeke en De Biesweide in Beselare. In haar vrije tijd beoefent ze judo bij judoclub Neko Ieper. Deze maand haalde ze goud op het provinciaal kampioenschap in Lendelede. “Het is altijd mijn doel om het PK te winnen en ik ben blij dat het gelukt is. Ook op het VK en BK wil ik graag medailles halen”, vertelt Kelly. “Op het VK in Deinze slaagde ik al in dat doel. We waren met drie judoka’s die twee keer wonnen. Dan wordt er gekeken naar de tijd en uiteindelijk was er maar drie seconden verschil tussen de nummer één en drie.”

Kelly won haar beide kampen met ippon. “Ik won van de eerste, maar verloor van de derde. Het is de eerste keer dat er op basis van tijd een podium werd gemaakt. Ik kan leven met dit resultaat en hoop op het BK in Tielt ook mee te doen voor de medailles.”

Waalse kleppers

Het BK voor senioren in Tielt is er op zaterdag 4 november. “Het belooft een spannende strijd te worden, want ook op het Waalse kampioenschap stonden er enkele kleppers op het podium. Tien jaar geleden werd ik Belgisch kampioen bij de U15. Eerder dit jaar werd ik nog derde op een internationaal tornooi in Brabant en in het Nederlandse Venray.”

Kelly doet al 17 jaar aan judo. Ze heeft de zwarte gordel eerste dan en traint drie keer per week. “Dat zijn twee doorgedreven judotrainingen en één techniektraining. Jean-Philippe en zijn zoon Wouter Luypaert zijn mijn trainers. Mijn moeder An Dewaele is secretaris van de club. Momenteel trainen we nog aan de kaai in Ieper, maar binnenkort verhuizen we enkele honderden meters verderop naar de Brugseweg 12”, geeft Kelly nog mee.