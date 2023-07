Katrien Delaender doet de North Sea Swim Challenge: “In zee zwemmen is niet te onderschatten”

Zaterdag 8 juli wordt er vanaf 18 uur in zee gezwommen tussen Zeebrugge en Blankenberge. Een afstand van ongeveer 3.500 meter. De Sportzot North Sea Swim Challenge wordt georganiseerd door de Langerei Zwemmers in samenwerking met stad Brugge en stad Blankenberge en de plaatselijke reddingsdiensten. De wedstrijd is volzet met een goede honderd zwemmers. Om de veiligheid te garanderen wordt er niet voor een hoger aantal gekozen.

900 kilometer

De Langerei Zwemmers blijft een bloeiende sportvereniging, met ondertussen ruim 660 leden. Een van hen is Katrien Delaender. De gewezen Sportvrouw van Brugge werd in 2022 Europees masterkampioen in open water. Dit jaar en volgend jaar heeft het WK in respectievelijk Japan en Qatar plaats. Katrien laat dit om financiële redenen aan haar voorbij gaan. De voorbije maanden heeft de 57-jarige uit Sint-Kruis vooral veel gezwommen. “Niet echt intensief. Ik deed wel veel afstanden. In nog geen jaar zit ik nu aan zowat 900 kilometer”, vertelt Katrien. Veertien dagen geleden nam ze deel in het Kempisch kanaal. Acht kilometer. “Ik wilde mee met de jonge mannen en dat hou je op mijn leeftijd niet vol. Mijn tijd, 1u52, viel al bij al nog mee.”

In november doet Katrien in Ibiza een Oceanman. Dichter bij huis zwom ze al mee in zee in De Panne. Twee dagen later kiest ze voor de North Sea Swim Challenge die ze de vorige twee edities won. “In zee zwemmen is niet te onderschatten. Vorig jaar was het vrij hevig, met veel op de rug zwemmen om te ademen. Ook qua oriëntatie was het niet gemakkelijk.”

Delaender is lid van het Triatlon Brugge Team en de Langerei Zwemmers. “Zij bieden een ruim aanbod om in open water te zwemmen. Een kans op zes trainingen per week, met redders. Ik ben hen daar zeer dankbaar voor.” (ACR)