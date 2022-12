Karen Allaert is klaar voor topper met dames HBC Izegem: “Match tegen Evergem is nooit zonder slag of stoot”

In tweede nationale staan de dames van HBC Izegem op een knappe tweede plaats. Zaterdag proberen ze hun positie ten opzichte van Evergem nog te verbeteren door de punten thuis te houden. Aanvankelijk mikte de ploeg op een plaats in de middenmoot als nieuwkomer, maar ondertussen droomt Blue White al van meer.

“Wij zijn heel tevreden met ons traject dit seizoen”, opent de 22-jarige rechterhoek Karen Allaert uit Izegem die financial consultant is. “We staan momenteel tweede in de stand, terwijl dit nog maar ons eerste jaar is in tweede nationale. Dit vind ik nu al een zeer sterke prestatie.”

“De match vorige week tegen Flémalle verliep vrij vlot. Vanaf de eerste minuut werd er met volle overgave gespeeld, waarbij we onze kansen afwachtten en toch redelijk snel een voorsprong konden maken. Uiteindelijk bleven we sterk spelen en eindigden we met 20-32. Deze wedstrijd was vooral gebaseerd op slim spelen, de passen op de juiste momenten geven en niet twijfelen om voor een shot te gaan. Dit zullen we zeker meenemen naar de topper tegen Evergem.”

“Onze ambitie is nu om zo hoog mogelijk in de stand te eindigen”

Die topper tegen het vijfde geklasseerde Evergem vindt zaterdag om 16.45 uur plaats in De Krekel. “Uit ervaring weten we dat de match tegen Evergem niet zonder slag of stoot is. We zullen op ons beste niveau moeten zijn om onze voorsprong ten opzichte van hen te behouden. Onze ambitie in het begin van het seizoen was om in het midden van deze reeks te eindigen. Door nu tweede te staan, wat we in eerste instantie niet verwachtten, ligt de ambitie toch om zo hoog mogelijk in de stand te eindigen.”

Honderd procent

“We staan sterk in de competitie en ik verwacht dat als we de komende matchen blijven spelen zoals nu – en hopelijk met zo weinig mogelijk geblesseerden – dat we onze stand blijven behouden of zelfs verbeteren”, aldus de Izegemse.

“We zijn een ploeg die elke match de volle honderd procent voor de winst gaat en waarbij elke speelster haar deel bijdraagt in de match. Ons werkpunt is voornamelijk de doelpunten afwerken. Momenteel missen we spelverdeler Lisa Coucke wegens gebroken ribben. Zij is zes weken out. Aan de andere kant recupereren we spelverdeler Katrien Vansteenkiste, die problemen had met de achillespees.”

(Robin Verleden)