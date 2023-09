Karel Logghe, voorzitter van de Vlaamse Reddingsfederatie: “EK Lifesaving is zeker voor herhaling vatbaar”

Van 17 september tot 23 september vormden Blankenberge en Brugge het decor voor het EK Lifesaving ofwel reddend zwemmen.

Het EK had zowel binnen het Brugse zwembad Lago als buiten in zee nabij de O’Neill Beachclub in Blankenberge plaats. Lifesaving is boeiend en attractief. Enerzijds voor de ‘redders aan zee’, anderzijds voor de ‘zwembadredders’. Zowel in het zwembad als in open water werden hiervoor 6 individuele onderdelen en 5 team onderdelen ontwikkeld. “Op het EK kwam meer bij kijken dan verwacht, maar het was een prachtige ervaring”, vindt Karel Logghe, voorzitter van de Vlaamse Reddingsfederatie en organisator. “Het is zeker voor herhaling vatbaar. In de competitie met nationale teams hebben er uiteindelijk 19 landen deelgenomen. Voor de clubs en de deelnemers ouder dan 30 jaar of de masters hadden we uiteindelijk 26 verschillende nationaliteiten. In het geheel was dit goed voor een kleine 700 deelnemers. Voor ons is dit een groot succes, want de mensen konden het online live volgen. Bepaalde dagen was dit goed voor circa 10.000 kijkers, wat voor een vrij onbekende sport echt wel veel is.”

De voorzitter blikt ook tevreden terug naar de West-Vlaamse prestaties die op het EK werden geleverd. “Sammy Feys uit De Panne heeft verschillende top tien plaatsen behaald. De North Sea Lifeguards uit Blankenberge zijn in interclub vice-Europees kampioen geworden en behaalden zelfs overall, zowel in zwembad als in open water samen, een bronzen medaille. Voor een klein land als België een kleine club is dat toch bijzonder mooi. Als je weet dat er in Duitsland clubs zijn met 7.000 leden kunnen we alleen maar bijzonder trots zijn dat we dergelijke prestatie hebben kunnen neerzetten.”

Ook bij de Masters en de Nationale teams vielen zelfs nieuwe wereldrecords te noteren. Opvallend bij de masters was dat Thérésia Masyn uit Brugge bij de masters op 82-jarige leeftijd als één van de oudste deelnemers een medaille heeft behaald. (ACR)