Karel Deleye (Krachtbalclub Hoger Op Beitem): “Het doet deugd om die jonge gasten goed te zien presteren”

Krachtbal leeft meer dan ooit in Beitem. De herenploegen doen het dit seizoen prima en ook de jeugdploegen laten van zich horen. We gingen op bezoek bij één van de drie ploegen die uitkomen in de regionale afdeling en zagen een indrukwekkend team dat de tegenstander met duidelijke 27-4 cijfers naar huis stuurde. Wij spraken met kapitein en ouderdomsdeken Karel Deleye.

“Onze herenteams zijn inderdaad goed bezig”, opent Karel. “In de hoogste afdeling staan we in de linkerkolom op plaats vijf. Ons team in landelijke staat op een vierde plaats, maar als het haar twee inhaalwedstrijden wint, dan neemt het zomaar de koppositie over”, vertelt hij enthousiast.

“Met ons eerste team in regionale staan we op een mooie tweede plaats, net na de ijzersterke leider, Ichtegem. Onze andere teams staan op plaats drie en vijf. Ik denk dat we een goede beslissing genomen hebben om onze teams door elkaar te gooien. Zo hebben we telkens een paar oudere spelers die onze jongere gasten omringen. We geven zo onze ervaring door en we zien dat onze medespelers alles vlug opnemen en ook willen bijleren.”

Jong talent

“Vandaag speelden we tegen een nochtans sterke tegenstander, die echter niet in het stuk voorkwam. Een pluim ook voor onze U18 Tjörven Ide, die geen enkele kans gemist heeft om te scoren. Het doet echt wel deugd om die jonge gasten bezig te zien. Voordeel is dan ook dat we veel oudere spelers hebben die in de lagere reeksen willen spelen om hen op te leiden.”

“Zo ben ik ook heel trots dat spelers die vorig seizoen nog in ons team speelden, al doorgeschoven zijn naar het beloftenteam. Als ik dan zie wat bijvoorbeeld Arthur en Robbe Vanderstichele daar allemaal uitsteken, dan kan ik niet anders dan fier en tevreden zijn. Er is echter één minpuntje aan ons seizoen”, zucht Deleye.

“De krachtbalfederatie heeft besloten om de bekercompetitie voor lagere afdelingen af te schaffen, en dat knaagt wel bij ons. Vorig jaar stonden we nog in de halve finale, terwijl we het seizoen ervoor nog de finale verloren. We waren gebrand om revanche te nemen maar jammer genoeg is ons die kans niet meer gegund. We hopen dan ook dat de federatie het systeem evalueert”, besluit Karel.

(JV)