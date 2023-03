Karateclub Okinawa zet laureaten van clubkampioenschap in de bloemetjes

Karateclub Okinawa Geluwe – Moorsele deelde zaterdag prijzen uit. Tijdens een eetfestijn werden de laureaten van het clubkampioenschap in de bloemetjes gezet. Niet minder dan 81 bekers en 42 medailles vertrokken met hun nieuwe eigenaars.

Het was een moment van opluchting, verbroedering en lekker eten. Na een afwezigheid van 3 jaar, een direct gevolg van de coronacrisis, kon Karateclub Okinawa Geluwe – Moorsele opnieuw haar traditionele eetfestijn organiseren. De club, die ondertussen reeds meer dan 27 jaar een ware broedplaats van talent is, combineert de maaltijd meteen ook met de prijsuitreiking van het clubkampioenschap.

“Alle 65 leden van de club nemen deel aan het kampioenschap”, klink het bij een trotse voorzitter Jethro Trappeniers. “Ons jongste lid is 5 jaar oud, ons oudste 62 maar allen gaven ze zich compleet in de hoop een titel in de wacht te slepen. Het kampioenschap bestond uit 3 onderdelen, van stijloefeningen tot een vrij gevecht. Zodoende konden we vandaag 81 bekers en 42 medailles uitdelen.”

Bijzondere aanwezige op het festijn was Werviks burgemeester Youro Casier. Sport heeft een belangrijke plaats in de grensgemeente en het gemeentebestuur is dan ook frequent aanwezig op dergelijke evenementen.