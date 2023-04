Karateclub Okinawa uit Geluwe zeer succesvol op EK in Italië: Elle-Marie Minten (11) pakt gouden medaille

Na het Verenigd Koninkrijk maakte nu ook Italië kennis met de talenten van karateclub Okinawa uit Wervik. Drie atleten vertrokken naar de Italiaanse arena om er deel te nemen aan het Europese kampioenschap, met succes. De 11-jarige Elle-Marie Minten keerde terug met het goud.

Een Europese titel in zowel het opgelegde als vrije kumite, de karate gevechten als het ware. De trip richting Italië was er voor Elle-Marie eentje die voor een podiumplaats wist te zorgen. Samen met 13-jarige Eden Noyelle, die brons mee naar huis nam en de 29-jarige Jens Brackx die twee keer zilver wist te veroveren, is het de zoveelste successtory van de karateclub met naam en faam. Tijdens het kampioenschap tekenden meer dan 950 karateka’s uit negentien verschillende landen present.

Vier generaties

“27 jaar zijn we reeds actief en ondertussen mogen we ook zeggen dat we al vier generaties kampers op weg hebben geholpen.” Oprichter Serge Trappeniers blikt met terechte trots op hun zuiderse passage, waar Geluwe meteen op de kaart werd gezet. “In die 27 jaar is karate natuurlijk flink geëvolueerd, waarbij vooral sportkarate heel wat aan populariteit heeft gewonnen. Het is een variatie die zich meer leent tot kampioenschappen, waar traditioneel karate zich vooral richt op het originele gedachtegoed. Okinawa blijft vasthouden aan het traditionele element, dat vaak ook wat strenger is.”

Streng en traditioneel, maar dan wel met verbluffende resultaten. Keer op keer slagen de atleten uit Geluwe erin podiumplaatsen bijeen te kampen. “Wat het recept van ons succes is? Ik denk dat het vooral een combinatie is van talent, wilskracht en heel wat ervaring”, sluit Serge af. “Wie ervoor wil gaan, helpen we ook vooruit, met extra trainingen indien nodig. Maar natuurlijk is de motivatie van onze leden het allerbelangrijkste.”