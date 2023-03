Karateclub Okinawa scoort op Legend Open in Engelse Guildford

Geluwe zond haar karateka’s uit en werd beloond met een monsterscore. Niet minder dan 10 ereplaatsen keerden terug naar de gemeente, onder impuls van Karateclub Okinawa.

8 leden van de karateclub, die ondertussen al een indrukwekkend palmares wist op te bouwen en te boek staat als een kampioenenfabriek, trokken afgelopen weekend naar het Engelse Guildford. Daar werd het Legend Open toernooi georganiseerd, een kampioenschap waar Shotokan karateka’s het tegen elkaar op moesten nemen. “Shotokan is de traditionele stijl van karate en wordt wereldwijd beoefend”, blikt een trotse voorzitter Jethro Trappeniers terug.

“De Legend Open is een open kampioenschap maar is meteen ook het Engelse kampioenschap. 550 atleten uit verschillende landen, waaronder ook België, verschenen er op de tatami. Wie gemotiveerd was om België er te vertegenwoordigen moest zijn of haar aanvraag indienen. De federatie nam dan een beslissing op basis van verschillende criteria, zoals eerder behaalde resultaten. Voor onze club stond dat gelijk aan 8 mensen die dus naar Engeland mochten vertrekken.”

Vertrokken deden ze met een koffer gevuld met motivatie, op de terugweg werd diezelfde koffer gevuld met bekers. “Ja, ik ben echt trots op de behaalde resultaten want we kunnen toch 10 ereplaatsen afvinken”, lacht Jethro. “Van die 10 ereplaatsen zijn er zelfs 4 die het goud haalden. 2 keer op de kata’s, de stijloefeningen dus en 2 keer tijdens de kumite waarbij ze een echt gevecht houden.”

Hoewel het glas werd gehoffen op de prestaties was er van lanterfanten weinig sprake. 3 leden van Okinawa trekken komende donderdag richting Italië waar ze zullen deelnemen aan het Europese kampioenschap.