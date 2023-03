Karate Center Asahi Poperinge wint vier medailles op Open Belgisch kampioenschap

Karate Center Asahi Poperinge keerde met vier medailles terug van het Open Belgisch kampioenschap karate in Tongerlo. In de discipline semi-contact behaalden Arend Cuvelier een tweede plaats en Kevin Deman een derde plaats in hun gewichtsklasse.

In het onderdeel kata pronkte Bjarne Kerckhof op de tweede plaats in de categorie jongens -16 jaar en Evelyn Ratiu behaalde brons bij de dames +16 jaar. Ook nog drie andere leden van Asahi streden om een podiumplaats, maar haalden het niet. Op de foto herkennen we v.l.n.r. hoofdtrainer en -scheidsrechter Christian Maes, scheidsrechter Arne Everaert, Kevin Deman, Norah Stamper, coach Bruno Pecqueux, Vic Boscart, Bjarne Kerckhof, Arend Cuvelier en de zusjes Evelyn en Anna Ratiu.

(gf)