“Kans is klein, maar wij gaan een bod doen”: wereldtitelkamp van Delfine Persoon mogelijk in Brugge

Filiep Tampere, manager, trainer en partner van Delfine Persoon, kreeg deze week het nieuws van de WBC dat er tegen 12 februari beslist zal worden waar Delfine Persoon het mag opnemen tegen regerend wereldkampioene Alycia Baumgardner. “Het is moeilijk om tegen de centen van Matchroom op te kunnen, maar we gaan niettemin een bod doen. We zijn nu volop op zoek naar sponsors. En als we het halen, hebben we het Bloso-sportcomplex in Brugge op het oog om de kamp te laten plaatsvinden.”

Op maandag 12 februari moeten de enveloppes binnen zijn op het WBC-hoofdkwartier in Mexico, de hoogste bieder mag dan de kamp voor de wereldtitel organiseren. Het had al wat voeten in de aarden, want Alycia Baumgardner zit momenteel een dopingschorsing uit. Maar vreemd genoeg telt die alleen in Amerika. “Dat is de invloed van Matchroom en grote baas Eddy Hearn. Zij hebben heel wat wereldkampioen in hun stal en zijn financieel ook slagkrachtig. Ook Baumgardner bokst onder hun management, dus wordt het moeilijk voor ons om op te bieden. Hoeveel kans we maken? Misschien 20 procent.”

“De bokser met het hoogste bod, mag in eigen land organiseren”

Er moeten dus fondsen ingezameld worden. “Dat gaat om een bedrag van ettelijke tienduizenden euro’s. We moeten bekijken hoe ver we kunnen gaan. Wie het bod wint, mag natuurlijk in eigen land organiseren. Maar dan moet je ook nog een omkaderend programma hebben, we zouden dan nog een titelkamp, voor pakweg de Belgische titel, moeten kunnen programmeren. Maar in Brugge kan er een pak volk binnen, dat brengen we ook in rekening.”

Delfine vierde zopas haar 39ste verjaardag, haar tegenstandster is bijna tien jaar jonger. “Delfine heeft weer een coronabesmetting opgelopen, in topvorm is ze nu nog allerminst. Maar we zouden haar kunnen klaarstomen, de kamp moet binnen de zes maanden georganiseerd worden.” Als het Matchroom is die het haalt, dan vindt de kamp allicht in Londen plaats.