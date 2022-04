Kanaalzwemmer Matthieu Bonne klaar voor ongeziene stunt: acht ‘Ironmans’ in acht dagen

Matthieu Bonne (28) uit Bredene is klaar voor een nieuwe stunt van formaat. Ditmaal gaat hij voor een ongeziene reeks volledige triatlons op de Canarische Eilanden onder de noemer ‘8 islands’. Acht dagen na elkaar wil hij een volledige triatlon afwerken, telkens op een ander eiland.

De Bredenaar, die werkzaam is als redder in het zwembad van Brugge, liep al de Marathon des Sables, zwom het Kanaal over en slaagde erin om als eerste de gehele Belgische kust non stop af te zwemmen. Hij beklom de hoogste Europese bergen en deed tussendoor mee aan het loodzware tv-programma ‘Kamp Waes’. Maar zijn challenge ‘8 Islands’ tart werkelijk alle verbeelding: 30,4 km zwemmen, 1.440 km fietsen en 337,6 km lopen, of het equivalent van acht ‘Ironmans in acht dagen. Om het nog eens extra lastig te maken legt hij iedere triatlon af op een ander Canarisch Eiland en beoogt hij een tijd tussen 11 tot 13 uur. “Veel langer mag ik er niet over doen, want anders raak ik niet op tijd op het volgende eiland”, legt Matthieu Bonne uit. De verplaatsingen gebeuren immers hoofdzakelijk met een zeilboot.

De uitdaging ziet hij als een inspiratiebron om meer kinderen aan het sporten te krijgen in samenwerking met LAGO, de grootste zwembaduitbater van België. Matthieu plant het avontuur van 5 tot en met 12 mei. Slaagt hij in zijn opzet, dan zal hij de eerste atleet ter wereld zijn die de indrukwekkende reeks op de Spaanse eilanden tot een goed einde brengt.