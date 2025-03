Kampioenschap bij Steeds In Form

Op zaterdag 15 en zondag 16 maart organiseert Trampolineclub Steeds In Form Ooigem, beter bekend onder de naam SIF, samen met de gymnastiekfederatie Gymfed, een wedstrijdweekend in sporthal Hernieuwenburg in Wielsbeke.

Voor het derde jaar op rij mag SIF een wedstrijd organiseren. Vooral de nieuwe sporthal, in gebruik sinds september 2022, wordt bij gymnasten, trainers en juryleden goed onthaald. “Het is een heel ruime zaal met veel lichtinval en voldoende plaats voor publiek. Dat gecombineerd met een organisatie die de voorbije jaren altijd goed verliep, zorgt er waarschijnlijk voor dat de federatie ons telkens een organisatie toekent”, vertelt penningmeester Stefanie Zauters. “Ook in maart 2026 mogen we weer een organisatie op ons nemen.”

Op zaterdag staat het West- en Oost-Vlaams kampioenschap trampoline en de dubbele minitrampoline in het C-niveau op het programma. “Op trampoline nemen er ruim 130 gymnasten deel. Op de dubbele minitrampoline zijn dat er zelfs 240. Voor SIF nemen er respectievelijk 14 en 6 gymnasten deel.”

Vlaams kampioenschap

Naast de provinciale titels wordt er ook gestreden voor een ticket voor het Vlaams kampioenschap eind mei in Genk. “We hopen alvast enkele West-Vlaamse titels in de wacht te slepen. We hebben zeker enkele kanshebbers maar alles moet meezitten. Het hangt van 2 minuten wedstrijd af”, weet Stefanie.

Op zondag is er een recreatoernooi voor gymnasten die slechts zelden aan een wedstrijd deelnemen. “Met een motiverend beloningssysteem – tot 12 jaar krijgt iedereen een medaille – wil de federatie de gymnasten warm maken om misschien in het officiële wedstrijdcircuit te stappen”, aldus Stefanie. Op trampoline nemen er 59 gymnasten deel waarvan er 34 van SIF zijn. Maar ook de disciplines airtrack, lange mat, minitrampoline en dubbele minitrampoline komen aan bod.

Tickets worden best vooraf gekocht want aan de deur zijn ze duurder. Bestellen kan vanop www.sif-ooigem.be. (RV)